Declaran policías de Chihuahua ante FGR por caso de agentes de la CIA

Medio centenar de agentes de la policía estatal de Chihuahua fueron citados para declarar ante la Fiscalía General de la República (FGR), en torno a su participación en la ubicación y aseguramiento de un laboratorio clandestino de metanfetaminas y otras drogas en el municipio de Morelos, en la sierra tarahumara.

Poco a poco los agentes han acudido a las oficinas de la delegación federal en la avenida Universidad en la ciudad de Chihuahua, lo que ha causado cierta conmoción e incertidumbre entre funcionarios del gobierno estatal, ya que el objetivo de las comparecencias es aclarar la participación de agentes de la CIA estadounidense en dichas acciones contra los cárteles de la droga en México.

Fotoarte: Abraham Cruz

Investigan detalles de actuar de agentes de la CIA

Hasta el momento han acudido alrededor de 20 agentes estatales, acompañados del fiscal especializado en Operaciones Estratégicas, Guillermo Arturo Zuany Portillo.

Los policías habrán de precisar si los agentes de la CIA actuaron en el operativo de destrucción del narco laboratorio, dos de los cuales murieron en un accidente carretero cuando regresaban del municipio de Morelos, acompañando al comandante de la Agencia Estatal de Investigación, Pedro Oseguera Cervantes, quien también murió junto a su guardaespaldas.

El narco laboratorio fue descubierto el pasado 19 de abril, donde participaron 40 agentes estatales y otro tanto igual de soldados del ejército mexicano.

El gobierno de Chihuahua, a través del fiscal general del Estado, César Jáuregui, aceptó en un principio que los agentes de la CIA estuvieron en el operativo del narco laboratorio, luego lo negó, y finalmente renunció a su cargo para ser investigado.

En el laboratorio clandestino ligado al Cártel de Sinaloa, había más de 55 mil litros de sustancias como precursores químicos, 50 toneladas de droga, dos mil litros de metanfetamina y máquinas para procesar drogas sintéticas.

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