Presencia de la CIA, DEA y FBI en México: entre intervención y soberanía

Bajo la premisa de que la seguridad nacional de Estados Unidos comienza más allá de sus fronteras, la presencia y operación —legal, tolerada e incluso clandestina— de agencias estadunidenses en México, como la CIA, la DEA, el FBI y la FinCEN, ha sido constante en los últimos noventa años de la historia del país.

“México no tendría la capacidad de detener a narcotraficantes como El Chapo Guzmán sin el apoyo de los estadunidenses. Sin su tecnología, muchas operaciones de alto calibre simplemente no habrían sido posibles. Desde un punto de vista estrictamente pragmático, este tipo de capturas no se pueden realizar sin los gringos. No habrían podido ubicar ni abatir a El Mencho sin la geolocalización proporcionada por Estados Unidos. Lo mismo ocurrió con Audías Flores Silva, alias El Jardinero, sostuvo en entrevista con Excélsior el especialista en seguridad David Saucedo.

Joaquín El Chapo Guzmán Loera es escoltado tras ser capturado en un operativo de inteligencia en el edificio Miramar, en Mazatlán. Especial

Son numerosos los hechos documentados en los que han participado agencias estadunidenses en territorio mexicano, planteadas en ocasiones como colaboración —y también como intervenciones directas—, que se han convertido en elementos de diatriba y choque de la relación México-Estados Unidos.

La presencia de las agencias estadunidenses en México va desde el adiestramiento de agentes de la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS) durante el periodo de la Guerra Sucia, entre 1975 y 1983; la participación de la DEA en el hallazgo, en 1984, del rancho Búfalo, en Chihuahua, considerado uno de los mayores centros de cultivo de mariguana de su época, y también el secuestro, en 1990, del médico Humberto Álvarez Machain, acusado de participar en el asesinato del agente de la DEA Enrique Kiki Camarena, en Guadalajara en 1985.

Se suman el operativo conjunto entre el FBI y la entonces Procuraduría General de la República (PGR) para recuperar cuerpos de víctimas del Cártel de Juárez en Chihuahua, en noviembre de 1999; la misteriosa extracción desde México hacia El Paso, Texas, del líder del Cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada, en junio de 2024; y las investigaciones y sanciones impulsadas por la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) contra instituciones bancarias mexicanas señaladas por lavado de dinero, en junio de 2025.

El 19 de abril de 2026, la Fiscalía del Estado de Chihuahua anunció la destrucción de un laboratorio de drogas sintéticas en el municipio de Morelos. En ese operativo participaron, al parecer sin conocimiento de las autoridades federales, elementos de la CIA. Se conoció su participación porque, en un supuesto accidente de auto, los elementos estadunidenses que viajaban con policías estatales murieron.

Aspecto del narcolaboratorio asegurado por autoridades en la sierra de Chihuahua. Especial

El fin de semana pasado, documentos desclasificados del FBI revelaron que el Buró Federal de Investigación de Estados Unidos realizó una investigación sobre el asesinato del empresario regiomontano Eugenio Garza Sada, ocurrido el 17 de septiembre de 1973 en Monterrey, durante un intento de secuestro a manos de un grupo guerrillero. De acuerdo con los documentos del FBI, habrían comprado armas en Estados Unidos.

Empezó en la Segunda Guerra Mundial

El análisis que David Saucedo hace sobre la presencia legal, tolerada e incluso clandestina de las agencias de Estados Unidos en territorio mexicano es el siguiente:

Esto tiene décadas. Quizás las primeras operaciones estadunidenses en México se remontan a la Segunda Guerra Mundial, con la instancia que fue el origen de la CIA. Vigilaban las actividades de los alemanes en México. Inmediatamente después, durante la Guerra Fría. En ese tiempo, el gobierno mexicano permitió que hubiera agentes de la CIA monitoreando a la embajada de la URSS en México y también la embajada de Cuba. Agentes de la CIA operaban en México de manera abierta —ilegalmente, evidentemente—, con agentes armados que levantaban información de inteligencia”.

Después, dijo Saucedo, se desarrolló una presencia más importante de agentes de la DEA. “Esto sucedió cuando la DEA empezó a lanzar esta cruzada en contra del consumo de mariguana y cuando se dio el descubrimiento del rancho El Búfalo (en 1984), en donde la DEA descubrió que había una producción ya no artesanal ni minorista, sino una producción industrial de mariguana en un plantío que tenía incluso ingenieros agrónomos que estaban trabajando para sacar adelante la producción. Fue en ese contexto que apareció el Cártel de Guadalajara, de Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca y Miguel Ángel Félix Gallardo”.

Más recientemente, recordó el analista, ha habido presencia en México de agencias como la FinCEN, haciendo monitoreo de la actividad de blanqueo de capitales, aunque ha rivalizado un poco con las otras agencias.

“Entonces, pues es una presencia histórica. Sí, ilegal; sí, por supuesto. Incluso se ha documentado cómo algunos expresidentes mexicanos como Luis Echeverría y Gustavo Díaz Ordaz fueron agentes de la CIA. Les pagaban un salario como tal para que proporcionaran información de inteligencia a las agencias americanas. Díaz Ordaz tenía el nombre de Litempo-2 y Echeverría era identificado como Litempo-8 y posteriormente Litempo-14”.

Lo mejor sería una regulación

Jesús Ricardo Sánchez

David Saucedo dijo que la operación de las agencias de Estados Unidos ocurre “tras bambalinas, bajo una mascarada de que ambos países están cooperando, colaborando, pero todo debajo del agua. Siempre ha habido una presencia de agencias americanas en México, en muchos casos con la autorización y conocimiento de las autoridades mexicanas; es decir, a petición norteamericana, el FBI, la CIA y la DEA han estado operando en México en muchas ocasiones y también ha habido momentos de desencuentro”.

En opinión de David Saucedo, lo mejor sería que existiera una regulación sobre la presencia de las agencias estadunidenses en México. “Sin embargo, debido al nacionalismo mexicano y a esta cicatriz de la guerra del 46 en la que México pierde la mitad de su territorio, una regulación parece ser muy complicada. Para cualquier gobierno mexicano, de izquierda o de derecha, se antoja difícil poder avanzar en un esquema de mayor colaboración y cooperación eficaz en virtud de que de inmediato surge el rechazo a cualquier esquema de ampliación de la colaboración”, dijo.

Como muestra de lo que la presencia estadounidense en territorio mexicano ha tenido en repercusiones operativas, Saucedo mencionó que la segunda captura de El Chapo Guzmán “se hizo con el seguimiento, apoyo y supervisión de la propia DEA; incluso el agente de la DEA que participó en la captura del Chapo escribió un libro en donde detalló todo lo que se hizo por parte de la DEA en colaboración encubierta, no dada a conocer públicamente, para capturar al Chapo”.

El nombre del agente de la DEA, dijo, es Andrew Hogan. Vino a vivir a la Ciudad de México con su familia, inclusive. “En el libro Cazando al Chapo, Hogan narra que él participó, que proporcionó señales de satélite, intercepción de comunicaciones, que estuvo en el campo y que acompañó al grupo de élite de la Marina que capturó al Chapo. Hogan estuvo en todo: supervisando, guiando, ordenando, bloqueando a las autoridades políticas locales corruptas que estaban respaldando al Chapo. Pues esa es una injerencia muy evidente y él estaba armado”.

Desconfía EU de México

Lo que los norteamericanos han percibido es que las instituciones de procuración de justicia y seguridad pública en México son muy débiles y lo que han hecho es ampliar su sistema de justicia, sus agencias, su sistema carcelario y sus jurados para que los narcos mexicanos sean capturados, enjuiciados y encarcelados en Estados Unidos”.

Saucedo señaló que el presidente de Estados Unidos tiene gran desconfianza en las instituciones mexicanas y calcula que, si le dan información al gobierno de México sobre las investigaciones de los cárteles, esa información va a caer en manos de estos.

Señaló que en la era de Donald Trump, el esquema de operaciones encubiertas cambió. “Había pocas operaciones encubiertas en donde las autoridades mexicanas no tenían conocimiento; la más conocida fue la Operación Leyenda. Con Donald Trump está cambiando el esquema: si antes eran 80 % de operaciones conjuntas pero encubiertas, yo creo que ahora es al revés: debe de ser 80 % operaciones encubiertas unilaterales; es decir, con agentes de la CIA en Chihuahua, con agentes de la DEA en Jalisco, con agentes del FBI en la Ciudad de México operando sin el conocimiento, autorización o acompañamiento de las autoridades mexicanas”.

Y subrayó que esto se debe a tres factores: Trump tiene gran desconfianza en las autoridades mexicanas; para proteger a los agentes porque la mayoría de ellos no son "güeritos" de ojos verdes, sino hispanos y hablan inglés perfectamente; y, en tercer término, Donald Trump no es muy proclive a compartir sus éxitos. A diferencia de otros presidentes norteamericanos, Trump sale a cantar abiertamente que gracias a él se abatió al Mencho, por ejemplo.

“Por esas tres razones me parece que Donald Trump está cambiando el esquema, está haciendo más operaciones unilaterales con agencias americanas, cambiando la tendencia histórica que había de colaboración entre México y Estados Unidos; una colaboración siempre negada”.

Agentes de la CIA y el FBI entrenaron a integrantes de la Brigada Blanca

Excélsior

A mediados de 2007, Excélsior logró una serie de entrevistas con exintegrantes de la Brigada Blanca, un grupo especial de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) dedicado a perseguir a grupos guerrilleros.

En ese contexto, uno de esos agentes, que llegó a ser mando, aseguró que agentes de la CIA y el FBI, entre otros grupos extranjeros, habían impartido adiestramiento de operación, infiltración, supervivencia y clandestinaje a los integrantes de ese grupo antiguerrilla entre 1975 y 1983.

El expolicía contó que las capacitaciones no solo fueron dentro de México, sino también en el extranjero. Aseguró el exintegrante de la Brigada Blanca que, en alguna de las reuniones en Estados Unidos, participó George Bush cuando este fue director de la CIA, y “que le costaba trabajo decir en español algunos de nuestros apellidos”.

El policía contó para ese reportaje, titulado Yo pertenecí a la Brigada Blanca, que el encargado de seleccionar a los integrantes de la Brigada Blanca que recibieron instrucción de la CIA y el FBI era Miguel Nazar Haro, enlace entre el Gobierno de México y el de Estados Unidos para los entrenamientos a los brigadistas.

El expolicía, que fue del grupo original de la Brigada Blanca, contó que el curso más largo que tomaron los agentes de más nivel de ese grupo fue de tres meses. También recordó cómo fue el día que le tocó pasar la prueba de supervivencia bajo la hipótesis de que había sido secuestrado por integrantes de la Liga Comunista 23 de Septiembre, hasta que un error de uno de los supuestos guerrilleros dejó al descubierto que se trataba de un ejercicio.

“En horas de la madrugada, un grupo de hombres con el rostro cubierto me atraparon en la calle, me golpearon y me subieron a un vehículo; me habían amarrado los pies y las manos. Nadie hablaba. Durante más de una hora me trajeron en el auto; fui contando los topes, los altos que hacía el coche —que me hacían suponer que eran semáforos— y las vueltas que daba, hasta que empecé a sentir que había muchas curvas y un muy mal olor, que no era de caño, ni de basura, ni de algún rastro o algún panteón; el olor a muerto lo conocía bien.

“Después me llevaron como a un cuarto y me metieron la cara en un pozo y empezaron a hacerme preguntas sobre la policía, haciéndome creer que eran de la Liga, que me habían levantado y que querían que traicionara al Gobierno.

“Entonces creí que era cierto, pero en algún momento, cuando me estaban golpeando y creyendo que sí me iban a matar, me defendí como pude; en ese momento, le alcancé a dar algún cabezazo a alguien y este me mienta la madre en inglés: 'son of a bitch'. Entonces me di cuenta de que esa era mi prueba de supervivencia”.

El secuestro de Álvarez Machain por el caso del agente Camarena de la DEA

Especial

El 7 de febrero de 1985, el agente especial de la DEA, Enrique Camarena Salazar, fue secuestrado, torturado y asesinado por narcotraficantes en México.

Como parte de las investigaciones realizadas por agentes de la DEA, el 2 de abril de 1990, Humberto Álvarez Machain fue secuestrado de su consultorio médico en Guadalajara, México, y trasladado en avión a El Paso, Texas. Ahí fue arrestado por agentes de la DEA. Álvarez Machain era ciudadano mexicano y el Gobierno de México protestó oficialmente por los secuestros.

Álvarez Machain fue acusado de haber participado en el asesinato de Camarena de una manera particularmente espantosa: supuestamente utilizó sus conocimientos médicos para prolongar la vida de Camarena bajo tortura.

Especial

Los registros oficiales probaron que la DEA contrató a Garate Bustamante, un informante de la administración, quien luego contactó al empresario Ignacio Barragán para que ayudara a detener a Álvarez Machain en México.

En marzo de 1990, Barragán consultó con Sosa, un expolicía mexicano, para que lo ayudara con la operación. Barragán le dijo a Sosa que la DEA tenía una orden para arrestar a Álvarez Machain, que pagaría por todo lo que necesitaran para operar con éxito y le prometió a Sosa un puesto en el gobierno de México si cooperaba.

El gobierno de México solicitó la devolución del médico acusado por la DEA. El hecho escaló hasta nivel presidencial. El 25 de mayo de 1990, en la primera plana de Excélsior se publicó una información titulada: "Bush elude el caso Álvarez Machain".EU también empezó a seguir la pista del dinero del narco mexicano

En una nueva modalidad de participar en territorio mexicano, el 25 de junio de 2025, el Gobierno de Estados Unidos, a través de la FinCEN, fue en contra de tres bancos.

Ese día, el Departamento del Tesoro estadunidense emitió órdenes que identificaban a tres instituciones financieras con sede en México —CIBanco, Intercam Banco, y Vector Casa de Bolsa— como fuentes de preocupación principal en materia de lavado de dinero.

El lavado de dinero al que se refiere la FinCEN en su comunicado es específico: vinculó operaciones de esos bancos con el tráfico ilícito de opioides y prohibió la realización de ciertas transferencias de fondos que involucren a CIBanco, Intercam y Vector.

Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, declaró que “facilitadores financieros como CIBanco, Intercam y Vector están permitiendo el envenenamiento de innumerables estadounidenses al mover dinero en nombre de los cárteles”.

El misterioso traslado de El Mayo Zambada a EU

Reuters

Un caso que aún no se ha esclarecido, en relación a qué agencia de Estados Unidos habría ingresado a territorio mexicano para operar y ejecutar el traslado de Ismael El Mayo Zambada a Estados Unidos, ocurrió el 24 de julio de 2024.

Ese día, el compadre de El Chapo Guzmán fue, supuestamente, engañado por su ahijado, Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo, y llevado por la fuerza a un aeropuerto para de ahí ser trasladado a Estados Unidos, específicamente a un aeródromo de El Paso, Texas.

Por la captura de El Mayo Zambada, la DEA ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares. Además, esa agencia estadunidense responsabilizaba al cofundador del Cártel de Sinaloa de al menos diez cargos, entre ellos: conspiración para poseer sustancia controlada; conspiración para lavar dinero; asesinato; secuestro y complicidad.

De acuerdo con lo establecido como la verdad histórica de los hechos, el gobierno de México, entonces encabezado por Andrés Manuel López Obrador, no participó en la detención o captura de los narcotraficantes Ismael Zambada y Joaquín Guzmán López. Lo cual, en todo caso, habría sido una operación clandestina o bien pactada con Guzmán López para entregar a El Mayo Zambada.

La entonces titular de la Secretaría de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez —actualmente secretaria de Gobernación—, afirmó que el gobierno mexicano fue informado por la Embajada de Estados Unidos en México sobre las detenciones.El secuestro de Álvarez Machain por el caso del agente Camarena de la DEA

El 7 de febrero de 1985, el agente especial de la DEA, Enrique Camarena Salazar, fue secuestrado, torturado y asesinado por narcotraficantes en México.

Como parte de las investigaciones realizadas por agentes de la DEA, el 2 de abril de 1990, Humberto Álvarez Machain fue secuestrado de su consultorio médico en Guadalajara, México, y trasladado en avión a El Paso, Texas. Ahí fue arrestado por agentes de la DEA. Álvarez Machain era ciudadano mexicano y el Gobierno de México protestó oficialmente por los secuestros.

Jesús Ricardo Sánchez

Álvarez Machain fue acusado de haber participado en el asesinato de Camarena de una manera particularmente espantosa: supuestamente utilizó sus conocimientos médicos para prolongar la vida de Camarena bajo tortura.

Los registros oficiales probaron que la DEA contrató a Garate Bustamante, un informante de la administración, quien luego contactó al empresario Ignacio Barragán para que ayudara a detener a Álvarez Machain en México.

En marzo de 1990, Barragán consultó con Sosa, un expolicía mexicano, para que lo ayudara con la operación. Barragán le dijo a Sosa que la DEA tenía una orden para arrestar a Álvarez Machain, que pagaría por todo lo que necesitaran para operar con éxito y le prometió a Sosa un puesto en el gobierno de México si cooperaba.

El gobierno de México solicitó la devolución del médico acusado por la DEA. El hecho escaló hasta nivel presidencial. El 25 de mayo de 1990, en la primera plana de Excélsior se publicó una información titulada: "Bush elude el caso Álvarez Machain".

EU también empezó a seguir la pista del dinero del narco

En una nueva modalidad de participar en territorio mexicano, el 25 de junio de 2025, el Gobierno de Estados Unidos, a través de la FinCEN, fue en contra de tres bancos.

Ese día, el Departamento del Tesoro estadunidense emitió órdenes que identificaban a tres instituciones financieras con sede en México —CIBanco, Intercam Banco, y Vector Casa de Bolsa— como fuentes de preocupación principal en materia de lavado de dinero.

El lavado de dinero al que se refiere la FinCEN en su comunicado es específico: vinculó operaciones de esos bancos con el tráfico ilícito de opioides y prohibió la realización de ciertas transferencias de fondos que involucren a CIBanco, Intercam y Vector.

Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, declaró que “facilitadores financieros como CIBanco, Intercam y Vector están permitiendo el envenenamiento de innumerables estadounidenses al mover dinero en nombre de los cárteles”.

Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos. Reuters

La más reciente aparición de una agencia de EU en México fue en Chihuahua

El hecho que puso una vez más en la agenda bilateral entre México y Estados Unidos el tema de la presencia de las agencias estadounidenses en territorio mexicano fue la revelación de que agentes de la CIA habían participado en el desmantelamiento de dos laboratorios de drogas sintéticas en Chihuahua.

El 19 de abril de 2026, la Fiscalía General de Chihuahua informó del hallazgo y destrucción de dos laboratorios clandestinos para la producción de drogas sintéticas en el municipio de Morelos. César Jáuregui Moreno —fiscal que ya renunció al cargo por la participación de los agentes de la CIA— informó que el laboratorio era uno de los de mayor capacidad de producción de drogas en México.

El 19 de abril, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson —exagente de la CIA—, emitió un mensaje lamentando la pérdida de dos miembros del personal de la Embajada, del director de la AEI de Chihuahua y de un elemento de dicha agencia en un accidente.

Fue el diario The Washington Post el conducto por el cual se conoció públicamente que los dos integrantes del personal de la Embajada de los Estados Unidos que habían muerto en un accidente en Chihuahua, trabajaban para la CIA.

La operación PGR-FBI en Ciudad Juárez: la primera narcofosa de México

La indagatoria del FBI y la PGR estuvo relacionada con la tragedia de las llamadas Muertas de Juárez. AI

En noviembre de 1999, elementos de la PGR y del FBI realizaron en Ciudad Juárez, Chihuahua, una operación sobre las primeras narcofosas. Para esa operación, que fue pública, la PGR tuvo la colaboración y asistencia técnica y científica de expertos del FBI.

El equipo de expertos especializados del FBI fue llevado desde Washington y Quantico, Virginia, a El Paso, Texas; ingresaban a territorio mexicano diariamente por las mañanas y regresaban por la tarde-noche a El Paso por razones de seguridad. Aseguró la fuente que no se trataba de agentes de investigación y eran escoltados por el equipo élite policial conocido entonces como "El Grupo Yaqui".

El 30 de noviembre de 1999, José Trinidad Larrieta Carrasco, director de la Unidad Especializada Contra el Crimen Organizado, confirmó que investigaban cementerios clandestinos. El agente del FBI, David Alba, rechazó que investigaran la desaparición de agentes norteamericanos y la acción obedecía a petición del gobierno mexicano.

La oposición política al gobierno del entonces presidente Ernesto Zedillo llamó al procurador Jorge Madrazo “traidores a la patria”. El entonces gobernador de Chihuahua, Patricio Martínez, se mostró sorprendido y molesto por la operación de la que no fue informado.

Aquella operación de hace casi 27 años se perfila como un ejemplo del nivel de cooperación que puede alcanzarse entre México y Estados Unidos cuando existe confianza plena. Fue en ese contexto donde fueron ubicadas osamentas de víctimas ejecutadas por el Cártel de Juárez, en ese momento al mando de Vicente Carrillo Fuentes, alias El Viceroy.