Tamaulipas consolida su liderazgo económico al crecer 5.2% e impulsar el desarrollo nacional

Durante el primer trimestre de 2026, Tamaulipas registró un crecimiento de su actividad económica de 5.2 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, posicionándose como la segunda entidad con mayor desarrollo a nivel nacional, de acuerdo con el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) del INEGI.

Este desempeño supera ampliamente la media nacional de 0.3 por ciento y ubica al estado por encima de demarcaciones como Colima, Tabasco, Puebla y Baja California Sur, siendo además la entidad que más aportó al avance económico del país, con una contribución de 0.16 puntos porcentuales.

El dinamismo de la entidad se ve reflejado en sus tres sectores productivos. Las actividades primarias crecieron 16.5 por ciento —ocupando el noveno lugar nacional—, mientras que las secundarias avanzaron cerca del 10 por ciento, situando a Tamaulipas en el tercer lugar de crecimiento industrial y como el principal aportador del país en este rubro.

Asimismo, la entidad ocupó el primer lugar nacional en flujo comercial carretero y ferroviario hacia Estados Unidos al concentrar el 42.1 y el 49 por ciento del total, respectivamente, respaldada por la presencia de mil 395 empresas y 350 establecimientos del programa IMMEX al cierre de marzo.

La estrategia de desarrollo, encabezada por el gobernador Américo Villarreal Anaya y respaldada por la presidenta Claudia Sheinbaum, contempla una inversión en infraestructura de aproximadamente 21 mil millones de dólares distribuidos en 174 proyectos confirmados. Obras de alcance logístico como el Puerto Norte de Matamoros, el Puerto Interior de Ciudad Victoria y el Polo de Desarrollo para el Bienestar de Altamira buscan afianzar la competitividad regional. "En Tamaulipas hay grandes proyectos de visión nacional que, en concordancia con la Federación, contribuirán al desarrollo nacional", destacó el mandatario estatal.

Por su parte, la secretaria de Economía del estado, Ninfa Cantú, enfatizó la solidez de estos indicadores. "Este crecimiento de 5.2 por ciento confirma que la economía de Tamaulipas se mantiene sólida, fuerte y con una perspectiva de crecimiento sostenido", afirmó la funcionaria, subrayando el trabajo conjunto entre el sector productivo y las políticas de atracción de inversiones.