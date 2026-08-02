Explosión por presunta pirotecnia deja un fallecido en Hidalgo

Una persona falleció y dos adultos mayores permanecen hospitalizados en estado delicado tras la explosión registrada en la colonia San Juan Otlaxpa en el municipio de Tepeji del Río, Hidalgo.

De acuerdo con información actualizada por autoridades municipales, inicialmente se reportaron tres personas lesionadas; sin embargo, una de ellas perdió la vida a consecuencia de las heridas sufridas durante el estallido.

Los otros dos afectados continúan bajo atención médica especializada y su condición es considerada grave.

El incidente ocurrió en un inmueble donde presuntamente se almacenaban materiales pirotécnicos, lo que provocó daños significativos en la vivienda y movilizó a elementos de Protección Civil, Bomberos y corporaciones de seguridad.

Tras controlar los riesgos derivados del siniestro, las autoridades acordonaron la zona y realizaron inspecciones en viviendas cercanas para descartar afectaciones estructurales ocasionadas por la onda expansiva.

La investigación permanece en curso para determinar las causas de la explosión y confirmar si el almacenamiento de pirotecnia en el inmueble se realizaba de manera irregular.