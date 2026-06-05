Rescatan a un potrillo...¡que cayó en una alcantarilla!

Un potrillo fue rescatado luego de caer a una alcantarilla en el poblado de Ocuitzapotlán en el municipio de Centro, en Tabasco.

Según testigos, el caballo deambulaba solo por la calle la noche de este jueves, cuando quedó atrapado en la oquedad de una alcantarilla sin tapa.

Reproducir El equino, que deambulaba solo por las calles, cayó en la oquedad de la estructura urbana.

Elementos de la dirección de Protección Civil del estado, con ayuda de una polea, tuvieron que realizar maniobras poco comunes para rescatarlo.

Afortunadamente el animal resultó solo con algunos golpes, por lo que de inmediato pudo regresar con su propietario.