Maltrato animal: Por flagelar a caballo detienen a hombre en Nuevo León
Un hombre fue detenido acusado de maltrato animal por golpear con un látigo a un caballo al que traía arrastrando un carretón.
Un hombre fue detenido acusado de maltrato animal por golpear con un látigo a un caballo al que traía arrastrando un carretón, en Monterrey.
Los sucesos se registraron en la colonia Puerta de Hierro cuando los uniformados municipales realizaban un recorrido de prevención y vigilancia y se percataron de la situación.
El detenido fue identificado como Bernardo C, de 45 años; el sujeto fue asegurado la tarde del martes sobre Ruiz Cortines y Puerta de Hierro al norponiente de la ciudad.
En su recorrido los uniformados se percataron que el hombre que viajaba a bordo del carretón golpeaba de forma reiterada con un látigo al caballo cuando transitaban por la avenida.
Los policías le indicaron al hombre que se detuviera e hicieron de su conocimiento que su acción es considerada como maltrato animal por lo que procedieron a su detención.
Al hombre se le aseguró el caballo, el carretón y el látigo. Tras dar vista a las autoridades de la Secretaría de Medio Ambiente estatal, se hicieron cargo del equino.
Por su parte, el hombre fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición del Ministerio Público.
fdm