Maltrato animal: Por flagelar a caballo detienen a hombre en Nuevo León

Un hombre fue detenido acusado de maltrato animal por golpear con un látigo a un caballo al que traía arrastrando un carretón, en Monterrey.

Los sucesos se registraron en la colonia Puerta de Hierro cuando los uniformados municipales realizaban un recorrido de prevención y vigilancia y se percataron de la situación.

El detenido fue identificado como Bernardo C, de 45 años; el sujeto fue asegurado la tarde del martes sobre Ruiz Cortines y Puerta de Hierro al norponiente de la ciudad.

Tras los hechos, autoridades de la Secretaría de Medio Ambiente estatal, se hicieron cargo del equino. Cortesía

En su recorrido los uniformados se percataron que el hombre que viajaba a bordo del carretón golpeaba de forma reiterada con un látigo al caballo cuando transitaban por la avenida.

Los policías le indicaron al hombre que se detuviera e hicieron de su conocimiento que su acción es considerada como maltrato animal por lo que procedieron a su detención.

Al hombre se le aseguró el caballo, el carretón y el látigo. Tras dar vista a las autoridades de la Secretaría de Medio Ambiente estatal, se hicieron cargo del equino.

Por su parte, el hombre fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición del Ministerio Público.

fdm