Ferromex tiene que remediar daño ambiental por derrame tóxico en Sonora: Semarnat

La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, informó que tras el incidente del tren de carga de la empresa Ferromex con cobre e hidróxido de sodio (NaHS), en el tramo Cananea–Agua Prieta, municipio de Cuauhtémoc de Naco, Sonora, se aplicaron acciones inmediatas de contención para reducir la dispersión del producto y se determinó la clausura total temporal de la zona.

El percance, ocurrido el pasado fin de semana, involucró a tres góndolas que transportaban aproximadamente 240 toneladas de concentrado de cobre y un carro tanque con 72 mil litros de hidrosulfuro de sodio (NaHS), de los que aproximadamente 70 mil 300 litros se derramaron sobre el cauce de un arroyo con afectación a una zona de 1.7 kilómetros cuadrados.

Personal de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) delimitó una superficie de 5 mil 207 metros cuadrados impactada. La zona potencialmente dañada será determinada con estudios de caracterización ambiental.

Labores de urgente aplicación y contención para el retiro de los vagones accidentados y la limpieza integral del suelo contaminado en el cauce del arroyo afectado. Daniel Sánchez Dórame

Asimismo, la Profepa realizó monitoreos aéreos con drones sobre 10 kilómetros del cauce del arroyo; no se obtuvo evidencia superficial del derrame, pero no se descarta la presencia de contaminantes. El concentrado de cobre ya fue retirado en su totalidad.

Como parte de las acciones de inspección y vigilancia, la Profepa, en coordinación con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), hizo recorridos de campo, muestreos de suelo y de biota para determinar el alcance de las consecuencias.

Se tomaron ocho muestras de suelo por duplicado en distintos puntos, así como 18 de artropodofauna en cinco puntos. Los resultados de laboratorio permitirán delimitar la afectación ambiental y definir las acciones de remediación.

En cuanto a la responsabilidad de Ferromex, la Procuraduría le ordenó la presentación de un plan de caracterización ambiental que abarque, al menos, tres kilómetros del cauce afectado y, con base en sus resultados, un programa de remediación, sujeto a la evaluación y aprobación de la autoridad ambiental.

Imagen del sello de "Clausura Total Temporal" impuesto por la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) en la zona afectada del arroyo, delimitando la superficie impactada para su remediación. Daniel Sánchez Dórame

También impuso medidas de urgente aplicación para el retiro de los vagones accidentados y de la infraestructura ferroviaria contaminada, así como la implementación de acciones adicionales de contención y limpieza y la presentación de evidencia documental y fotográfica que acredite el cumplimiento de las acciones. En forma adicional, continúa el proceso de descontaminación del carro tanque para su posterior retiro del sitio.

Inspectores de la Profepa han estado permanentemente en el sitio para las tareas de evaluación: constataron que la empresa recogiera el cobre derramado, que retirara el suelo natural mezclado con el compuesto vertido y que llevara a cabo el trasvase de mil 700 litros de hidrosulfuro de sodio que quedaron dentro del tanque accidentado. Adicionalmente, se hizo una inspección complementaria para verificar el correcto almacenamiento del concentrado de cobre y del suelo contaminado.

La Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas (DGGIMAR) de la Semarnat continuará con el seguimiento técnico de la contingencia para verificar que las acciones de control y, en su caso, de remediación se desarrollen conforme a la normatividad ambiental vigente.

La Semarnat refrenda su compromiso de trabajar de manera coordinada con las autoridades competentes para asegurar una atención oportuna de la emergencia y dar seguimiento a las acciones necesarias para la recuperación ambiental del sitio.