Oso queda atrapado en la cima de un poste de luz y se vuelve viral | VIDEO

Las imágenes de un oso negro aferrado a la parte más alta de un poste eléctrico en Nuevo México dieron la vuelta al mundo en cuestión de horas. Decenas de automovilistas se detuvieron para grabar la inusual escena mientras el animal permanecía inmóvil, jadeando y sin posibilidad aparente de descender.

Lo que comenzó como un video viral terminó en tragedia. El oso murió antes de que pudiera ser rescatado, un desenlace que provocó críticas hacia las autoridades y abrió nuevamente el debate sobre los protocolos para atender emergencias con fauna silvestre.

El incidente ocurrió cerca de la comunidad rural de Gladstone, en el condado de Union, donde varios testigos llamaron al 911 tras observar al animal atrapado en una estructura de alta tensión ubicada junto a la carretera Highway 56.

Autoridades explicaron que sedar al animal podía provocar una caída mortal. Especial.

¿Ayudaron al oso atrapado?

Según los reportes, el oso fue visto por viajeros que circulaban por la zona y comenzaron a grabarlo mientras intentaban conseguir ayuda. En las imágenes se observa al animal sujetándose con sus patas delanteras al poste de madera, mientras las traseras permanecían suspendidas en el aire.

El video comenzó a circular rápidamente en redes sociales, acumulando miles de reproducciones y comentarios de usuarios preocupados por el destino del oso.

Una de las testigos, Shannon Mullens, relató que al principio pensó que el animal ya había muerto.

“Al principio, pensamos que el oso estaba muerto, hasta que nos acercamos y nos dimos cuenta de que aún estaba vivo”, dijo Mullens.

Tras comunicarse con el servicio de emergencias, la operadora explicó que el Departamento de Caza y Pesca de Nuevo México ya había sido notificado, pero que intervenir no era sencillo debido al riesgo que implicaba tranquilizar al animal.

“Podrían ir a dispararle y tranquilizarlo para bajarlo, pero si lo hacen, va a caerse y lastimarse”, explicó la operadora del 911.

Horas después, otro testigo aseguró que el oso murió electrocutado antes de que los equipos especializados pudieran llegar al sitio.

El caso generó numerosas críticas en redes sociales, donde varios usuarios cuestionaron la respuesta de las autoridades y lamentaron que el animal permaneciera durante tanto tiempo sobre la estructura eléctrica.

Autoridades explican por qué no pudieron intervenir

En un comunicado, el Departamento de Vida Silvestre de Nuevo México confirmó la muerte del oso y explicó que la estrategia inicial consistía en permitir que descendiera por sus propios medios, ya que cualquier intento de sedarlo desde esa altura podía resultar fatal.

La dependencia también informó que pidió al público alejarse del lugar para reducir el estrés del animal.

Pese a haber pedido al público que se alejara para permitir que descendiera por su cuenta, varias personas permanecieron en el sitio tomando fotos y grabando videos”, señaló el Departamento de Vida Silvestre de Nuevo México en un comunicado oficial, al explicar las circunstancias que rodearon la muerte del oso..

Especialistas explican que este tipo de incidentes puede ocurrir cuando un oso, especialmente si es joven o se siente amenazado, busca refugio trepando estructuras que confunde con árboles, sin percibir el peligro que representan los cables energizados.

El caso recordó un rescate ocurrido en Arizona a finales de 2025, cuando otro oso negro quedó atrapado en un poste similar.

En aquella ocasión, la electricidad fue suspendida temporalmente y un técnico utilizó una vara de fibra de vidrio para guiar al animal hasta que descendiera sin sufrir lesiones.