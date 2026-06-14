Rescatan a niño de 11 años en río de Tamaulipas

Un niño de 11 años, identificado con las iniciales B.G.A., fue rescatado por personal de Bomberos y Protección Civil de Ciudad Victoria, Tamaulipas, luego de quedar atrapado en uno de los cruces del río del centro turístico Los Troncones debido a una fuerte venida de agua por las intensas lluvias que se han registrado en la entidad.

La alerta se recibió el domingo a las 16:00 horas, cuando su padre, de 30 años, solicitó auxilio.

De acuerdo con la información recabada por las autoridades, el menor había cruzado hacia la otra orilla cuando acudieron a dicho centro turístico a disfrutar del día, sin prestar atención al peligro que se exponían por las lluvias que se han dejado sentir.

Los cuerpos de emergencia llegaron cerca de las 17:30 horas.

Durante ese lapso, algunas personas que se percataron del hecho intentaron rescatarlo con cuerdas; sin embargo, la corriente era muy fuerte debido a las lluvias recientes.

Luego de casi tres horas, tras una serie de maniobras y con el apoyo del padre, los rescatistas lograron acercar al niño a un cruce menos riesgoso.

Finalmente, los bomberos pudieron llegar hasta él y ponerlo a salvo.

Las intensas lluvias registradas en diversos municipios de Tamaulipas han provocado un aumento considerable en los niveles de arroyos y ríos.

Ante esta situación, las autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales sobre el fenómeno meteorológico, a fin de evitar cualquier incidente.