Aseguran más de un millón de huachicol y desmantelan red de distribución en Tamaulipas

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana y de la Fiscalía General de la República (FGR) aseguraron más de un millón 350 mil litros de hidrocarburo y desmantelaron una red de distribución ilegal durante dos operativos realizados de manera casi simultánea en Reynosa, Tamaulipas.

La FGR, delegación Tamaulipas, informó que ambos decomisos ocurrieron en predios ubicados en caminos rurales cercanos a la autopista federal Reynosa–Monterrey.

En la primera acción se aseguraron un millón 200 mil litros de combustible, 24 pipas, 18 fractanks, ocho tractocamiones, seis motobombas, cuatro cámaras de vigilancia, dos cargadores, 12 cartuchos de diferentes calibres y documentación diversa. Además, dos personas fueron detenidas.

El segundo operativo, realizado a poca distancia, dejó como saldo el aseguramiento de 155 mil litros del energético, ocho fractanks, dos semirremolques, un tractocamión, siete motobombas con manguera y 190 mil litros de alcohol.

Ambos decomisos ocurrieron en predios ubicados en caminos rurales cercanos a la autopista federal Reynosa–Monterrey Foto: Especial

Fuentes cercanas a la institución aclararon que ambas intervenciones son independientes, no guardan relación con los decomisos efectuados en meses anteriores y que las investigaciones continúan abiertas.

Cabe recordar que a finales de marzo de este año las autoridades federales y militares asestaron un fuerte golpe al tráfico de hidrocarburos al decomisar 2 millones de litros de combustible de procedencia ilícita y desmantelar una red de transporte y distribución.

Aquella bodega operaba en el rancho San Cristóbal, predio rústico que, al igual que los dos aseguramientos recientes, se localiza sobre la carretera a Monterrey.

De acuerdo con fuentes que pidieron el anonimato, las indagatorias apuntan a que la red desmantelada pertenecía a una empresa venezolana.

En todos estos casos, el Ejército Mexicano acudió como medida de protección perimetral para la realización de los operativos federales.