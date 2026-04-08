Rescatan al minero Francisco Zapata Nájera tras 14 días atrapado en la mina Santa Fe, Sinaloa

Después de 14 días de intensas labores de búsqueda y extracción, autoridades federales y estatales lograron rescatar con vida al minero Francisco Zapata Nájera, de 42 años, quien había quedado atrapado en la mina Santa Fe, ubicada en El Rosario, Sinaloa.

El hallazgo ocurrió a las 13:50 horas del martes 7 de abril, y su salida a la superficie se registró la mañana de este miércoles, alrededor de las 10:36 horas, según informó el Comando Unificado encabezado por la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Especial

Una vez que Zapata Nájera fue localizado y extraído, personal paramédico procedió a su estabilización inmediata, siguiendo protocolos de seguridad activados por las brigadas de emergencia. Posteriormente, fue trasladado en un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana al Hospital General de Mazatlán, donde especialistas continúan evaluando su estado de salud.

El minero recibió una valoración preliminar dentro de la propia mina antes del ascenso, como parte de las medidas médicas y operativas desplegadas en el sitio.

Operativo conjunto: Defensa, Marina, CFE y autoridades estatales

El rescate se logró gracias a la coordinación de un amplio contingente técnico y humano integrado por:

Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)

Secretaría de Marina (Semar)

Comisión Federal de Electricidad (CFE)

Brigadas de Protección Civil de Jalisco

Autoridades del estado de Sinaloa

Equipos especializados de rescate minero

Especial

Sigue búsqueda de último minero

Las labores continúan en la mina Santa Fe por parte de autoridades federales y estatales con el objetivo de localizar al último trabajador pendiente de rescate, mientras avanzan los trabajos de desalojar agua y jales en las galerías.

vjcm