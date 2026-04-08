Localizan sin vida a un trabajador en mina Santa Fe, confirma Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum lamentó el hallazgo sin vida de uno de los mineros atrapados en el yacimiento Santa Fe, en Sinaloa. Además, confirmó el hallazgo con vida del minero Francisco Zapata Nájera en la mina de Santa Fe, en El Rosario, tras permanecer 13 días atrapado. En el mismo balance, las autoridades informaron sobre el proceso de rescate que continúa condicionado por el nivel de agua, lo que mantiene al sobreviviente aún al interior en espera de ser evacuado de forma segura.

Durante su conferencia matutina, Claudia Sheinbaum detalló que Zapata Nájera fue localizado por un buzo de rescate luego de más de 312 horas de labores ininterrumpidas, equivalentes a casi dos semanas desde el derrumbe.

El trabajador permanece en una zona inundada de la mina, por lo que su extracción no ha sido inmediata. Las autoridades priorizan condiciones de seguridad óptimas antes de ejecutar el rescate, debido al riesgo que representa el agua acumulada.

Esto dice Protección Civil sobre los mineros

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó sobre el hallazgo del cuerpo sin vida, lo que eleva a tres el número de víctimas mortales del accidente.

Tras la recuperación, se activaron los protocolos técnicos forenses, mientras la Fiscalía General del Estado de Sinaloa inició las diligencias correspondientes para el traslado del cuerpo a la unidad forense, donde se realizarán las pruebas de identificación.

Hasta ahora, uno de los cuatro mineros permanece sin ser localizado, por lo que las labores de búsqueda continúan.

Rescate condicionado por el nivel del agua

El principal obstáculo para completar el rescate es el alto nivel de agua en la zona donde se encuentra el minero con vida. La CNPC explicó que el Comando Unificado mantiene como prioridad la operación de bombeo.

Hasta el último reporte, las acciones han permitido una reducción de un metro en el nivel del agua, con un ritmo de extracción de 9 litros por segundo. Sin embargo, aún faltan 2.05 metros por desalojar para que el acceso sea seguro.

Este proceso es clave para evitar riesgos durante la evacuación, ya que un descenso apresurado podría comprometer tanto al trabajador como a los rescatistas.

Operativo en curso y protocolo de atención médica

Los equipos de emergencia permanecen al interior de la mina evaluando de forma constante las condiciones. Una vez que el nivel del agua lo permita, se activará el protocolo de extracción, valoración médica y traslado hospitalario.

El hallazgo con vida de Francisco Zapata Nájera ha sido considerado un hecho relevante dentro del operativo, aunque las autoridades mantienen cautela debido a las condiciones críticas del entorno.

El accidente ocurrió tras un derrumbe que dejó atrapados a cuatro trabajadores en la mina ubicada en El Rosario. Desde entonces, equipos de rescate han trabajado de forma continua para localizar a los mineros, enfrentando condiciones adversas como inundaciones y acceso limitado.

La operación ha involucrado a instancias federales y estatales, consolidando un esfuerzo coordinado para atender la emergencia.

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