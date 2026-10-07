Rescatan a león africano que habitaba en rancho abandonado

Un león africano joven, de aproximadamente 150 kilos, fue rescatado por activistas y autoridades estatales y municipales luego de ser localizado cerca de viviendas del ejido La Bartolina, en Matamoros, Tamaulipas.

El felino se encontraba en un terreno, aparentemente un rancho abandonado.

Según los primeros reportes, escapó de su jaula por hambre y por las condiciones climáticas.

Aunque se mostró dócil, por su naturaleza representa un peligro; además, en el predio había una cerca de madera en mal estado que el animal podía saltar con facilidad.

León africano rescatado en un rancho abandonado Foto: Especial

De acuerdo con el activista por los animales Iván Rodríguez, el león tendría entre cuatro y cinco años y presenta desnutrición y un aspecto avejentado debido a la falta de alimento.

Se mantuvo todo el tiempo dentro del terreno de la casa; sin embargo, el peligro era que había una zona donde la cerca ya había caído y el rancho se ve prácticamente abandonado”, explicó.

Para ingresarlo a una jaula, se utilizó un sedante y después fue trasladado a un área acondicionada denominada Ecopark, bajo la responsabilidad del ambientalista Jesús Elías Ibarra.

León africano rescatado en un rancho abandonado Foto: Especial

Ibarra explicó que allí contará con alimento y cuidados veterinarios para su recuperación.

No está bien alimentado; probablemente también hizo que reventara la jaula donde lo tenían y se escapó por la necesidad de comer, y eso lo vuelve preocupante. Además, hay que recordar que estuvimos en momentos de tormentas, lluvias, huracanes y en una zona de relámpagos y truenos, y obviamente el animalito se estresó”, añadió.

Con este caso, ya son tres los felinos rescatados en los últimos meses en este municipio, situación que llama la atención sobre la facilidad con que se puede contar con ellos como mascotas.

León africano rescatado en un rancho abandonado Foto: Especial

Rescatan a 48 perros bulldog de criadero clandestino

Por Fernando Dávila

Al inicio de este mes, autoridades de Perú rescataron a 48 perros que permanecían hacinados en un presunto criadero clandestino ubicado en un departamento de San Juan de Miraflores, en Lima. Los animales presentaban signos de desnutrición, lesiones y diversas afectaciones de salud.

El operativo fue realizado por personal de la Policía Nacional del Perú (PNP), serenazgo de la Municipalidad de San Juan de Miraflores y representantes del Ministerio Público, luego de que las autoridades intervinieran un inmueble situado en el sexto piso de un edificio del jirón Santiago Rodríguez.

Dentro del departamento fueron encontrados 48 canes, en su mayoría de raza bulldog, que presuntamente eran utilizados para su reproducción y posterior comercialización.

De acuerdo con la información proporcionada sobre el operativo, los animales se encontraban en condiciones de hacinamiento y presentaban distintos problemas de salud, entre ellos:

Desnutrición

Lesiones y enfermedades en la piel

Presencia de hongos

Uñas deterioradas

Signos compatibles con golpe de calor

Las autoridades también encontraron indicios que apuntan a un esquema de reproducción constante de los animales, particularmente de las hembras.

Algunos perros tenían intervenidas las cuerdas vocales

Uno de los aspectos que más llamó la atención durante la intervención fue el hallazgo de perros que presuntamente habían sido sometidos a procedimientos quirúrgicos en las cuerdas vocales.

Según la información del caso, estas intervenciones habrían tenido como finalidad evitar que los animales ladraran y que los vecinos detectaran la actividad que se desarrollaba dentro del inmueble.

Además, las hembras serían utilizadas de manera continua para la reproducción, con el objetivo de obtener crías para su posterior venta.

Las autoridades investigan también la presunta comercialización ilegal de los cachorros. Las crías eran ofrecidas a través de internet por precios de entre 1,500 y 2,500 soles (13 mil pesos mexicanos), de acuerdo con los datos difundidos tras el operativo.

El hallazgo permitió identificar un posible negocio de reproducción y venta de perros que operaba desde un departamento, situación que ahora es investigada por las autoridades peruanas.