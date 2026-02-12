Arriban a Mazatlán más de 4 mil cruceristas en jueves de Carnaval

En lo que va de 2026, han arribado a Mazatlán 22 cruceros, con más de 90 mil visitantes, que han dejado una derrama económica superior a los 110 mdp

Además de los miles de visitantes que comenzaron a llegar a Mazatlán este jueves, con el inicio del Carnaval Internacional 2026, el puerto recibió a más de 4 mil turistas de crucero a bordo del “Norwegian Bliss”.

Reproducir Bailarines con penachos y vestimenta tradicional realizan una danza en una plaza del Centro Histórico de Mazatlán, mientras turistas observan y toman fotografías durante el Carnaval 2026.

Se trata de la tercera embarcación que llegó esta semana a la ciudad. En la primera quincena de febrero ya suman siete cruceros y más de 25 mil visitantes.

La secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, señaló que el turismo naviero reactiva de forma importante los sectores comercio y transporte, además de proyectar al mundo la riqueza cultural, natural, gastronómica y humana de Mazatlán.

Visitantes recorren el Centro Histórico de Mazatlán durante el Carnaval Internacional 2026, aprovechando su estancia tras el arribo de cruceros al puerto. Excélsior

El “Norwegian Bliss” atracó a las 7:30 horas, procedente de Puerto Vallarta, con 4 mil 191 pasajeros y mil 624 tripulantes.

Los visitantes aprovechan su estadía en Mazatlán para recorrer sitios históricos representativos, como el Clavadista, la plazuela Machado, el Centro Histórico, la Zona Dorada y el malecón, así como el mercado Pino Suárez y la Catedral, entre otros.

En lo que va de 2026, con corte al 12 de febrero, han arribado a Mazatlán 22 cruceros, con más de 90 mil visitantes, que han dejado una derrama económica superior a los 110 mdp.

