Arriban a Mazatlán más de 4 mil cruceristas en jueves de Carnaval
El Norwegian Bliss arribó con 4 mil 191 pasajeros en plena fiesta del Carnaval, elevando a 22 los cruceros y a 90 mil los visitantes en 2026
En lo que va de 2026, han arribado a Mazatlán 22 cruceros, con más de 90 mil visitantes, que han dejado una derrama económica superior a los 110 mdp
Además de los miles de visitantes que comenzaron a llegar a Mazatlán este jueves, con el inicio del Carnaval Internacional 2026, el puerto recibió a más de 4 mil turistas de crucero a bordo del “Norwegian Bliss”.
Se trata de la tercera embarcación que llegó esta semana a la ciudad. En la primera quincena de febrero ya suman siete cruceros y más de 25 mil visitantes.
La secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, señaló que el turismo naviero reactiva de forma importante los sectores comercio y transporte, además de proyectar al mundo la riqueza cultural, natural, gastronómica y humana de Mazatlán.
El “Norwegian Bliss” atracó a las 7:30 horas, procedente de Puerto Vallarta, con 4 mil 191 pasajeros y mil 624 tripulantes.
Los visitantes aprovechan su estadía en Mazatlán para recorrer sitios históricos representativos, como el Clavadista, la plazuela Machado, el Centro Histórico, la Zona Dorada y el malecón, así como el mercado Pino Suárez y la Catedral, entre otros.
En lo que va de 2026, con corte al 12 de febrero, han arribado a Mazatlán 22 cruceros, con más de 90 mil visitantes, que han dejado una derrama económica superior a los 110 mdp.
«pev»