El Chapo, el narco más temido, en riesgo de infarto en prisión de EU, afirma su abogada

La defensa de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, exlíder del Cártel de Sinaloa, informó una actualización sobre su estado de salud y condiciones de confinamiento en la prisión federal de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado, Estados Unidos.

Guzmán cumple una sentencia de cadena perpetua más 30 años adicionales, dictada en julio de 2019 por una corte federal en Nueva York por cargos relacionados con narcotráfico y delincuencia organizada.

Su abogada, Mariel Colón Miro, declaró en entrevista televisiva que recientemente visitó al exnarcotraficante y expresó preocupación por problemas respiratorios y otras afecciones médicas que, según dijo, no estarían siendo atendidas de manera adecuada.

Problemas respiratorios y molestias persistentes

De acuerdo con la abogada, Guzmán presenta dificultades para respirar durante la noche, situación que atribuye a la circulación de aire caliente dentro de su celda.

Según su testimonio, el interno se despierta cada dos horas con sudoración y palpitaciones fuertes, lo que —afirmó— podría representar un riesgo si no se atiende oportunamente.

Le interrumpe su sueño y se levanta cada dos horas durante la noche, todo sudado, con palpitaciones, pues bastante fuertes. Y obviamente eso nos preocupa, que no le vaya a causar un ataque cardíaco o algo así“.

Colón Miro añadió que desde hace aproximadamente un año y medio su cliente sufre molestias en un oído y congestión nasal, sin que, a su juicio, haya recibido el tratamiento médico necesario.

La defensora aclaró que no se trata de una condición terminal, pero sostuvo que las afecciones deben ser atendidas para evitar complicaciones futuras.

El Chapo en febrero de 2019. Cuartoscuro: Moisés Pablo Nava

Aislamiento y confinamiento en ADX Florence

Según la representación legal, Guzmán permanece 24 horas al día en su celda, donde come, duerme y realiza sus actividades básicas. Señaló que únicamente sale ocasionalmente para realizar ejercicio durante una hora en un patio individual.

La abogada indicó que no tiene contacto con otros internos, ni acceso regular a actividades como biblioteca o clases de inglés, a diferencia de otros reclusos.

ADX Florence es considerada una de las prisiones más restrictivas de Estados Unidos, destinada a internos catalogados como de alta peligrosidad o con antecedentes de liderazgo criminal.

Mariel Colón Miro informó que ella y su equipo trabajan en un proceso legal para solicitar mejoras en las condiciones de reclusión, argumentando que buscan garantizar “necesidades básicas” como atención médica adecuada, alimentación y acceso a actividades educativas.

La defensa subrayó que no se trata de solicitar privilegios, sino condiciones mínimas compatibles con estándares humanitarios.

Hasta el momento, el Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos (BOP) no ha emitido un posicionamiento público respecto a las declaraciones de la abogada.

Joaquín Guzmán fue extraditado a Estados Unidos en 2017 y declarado culpable en 2019 por múltiples cargos federales, entre ellos conspiración para tráfico de drogas, lavado de dinero y uso de armas de fuego.

Desde su ingreso a ADX Florence, su régimen de confinamiento ha sido objeto de debate jurídico y mediático debido al alto nivel de aislamiento que caracteriza a este centro penitenciario.

asc