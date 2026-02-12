Minerales críticos no están a negociación: Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que los minerales críticos no están sujetos a ningún tipo de negociación. Desde Palacio Nacional, en el marco de su conferencia mañanera, la mandataria sostuvo que las reservas son del país y su explotación corresponde a la Nación.

Las reservas de minerales son de México. Y en todo caso su explotación le corresponde a México. Ahora este podemos explicar que es minerales críticos, pero eso no está a ninguna negociación. Eso está en nuestra Constitución. Y eso está muy claro en para todos. Entonces, no estamos cediendo nada a nadie. Eso es muy muy importante que se considere”, manifestó.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, agregó que en la Constitución se establece no ceder los minerales críticos, que México participa en distintos foros con diversos países, incluido Estados Unidos, sobre el tema con base en el respeto mutuo y a su soberanía.

No haremos ningún compromiso que pueda estar en contradicción con nuestras leyes. No es la idea, ni lo haríamos y menos es la instrucción política. El propósito es participar… México tiene que hacer valer su voz y sus intereses legítimos”, expuso el funcionario.

El titular de Economía anunció que se incorporan a la reunión organizada por Estados Unidos para reflexionar, con otras naciones durante 60 días, para llegar a un acuerdo multilateral sobre minerales críticos.

“Evidentemente en el escenario de competencia geopolítica tenemos que garantizar el suministro de muchos minerales que nos faltan para México, porque a futuro van a ser más importantes. No tenemos titanio, cromo, aluminio, por ejemplo y no podemos ser pasivos ante este tema tan relevante”, reconoció.

Marcelo Ebrard explicó que el gobierno de México trabaja con Naciones Unidas, América Latina e Iberoamérica, India y lo harán con Canadá, cuyo titular de Economía viene a México junto con más de 300 representantes de empresas para hablar del tema.

Este viernes, como parte de la convocatoria del gobierno estadunidense, será la primera conversación con Canadá, India, Corea del Sur, Japón, la Unión Europea.

