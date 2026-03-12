Reportan ocho casos de miasis en humanos en Veracruz

A diez meses del primer brote de gusano barrenador detectado en bovinos en Las Choapas, la infestación alcanzó a la población humana. La Secretaría de Salud federal confirmó ocho casos de miasis en Veracruz, provocados por la mosca Cochliomyia hominivorax, cuyas larvas se alimentan de tejido vivo en mamíferos, incluidos los humanos.

Los contagios se distribuyen en ocho municipios del sur, centro, norte y región montañosa del estado: Coatzacoalcos, Zaragoza, Veracruz, Tierra Blanca, Coatepec, San Andrés Tuxtla, Tecolutla y Huatusco. La mayoría de los pacientes son adultos mayores con comorbilidades que requirieron hospitalización.

En Tierra Blanca, un hombre de 80 años fue ingresado a un hospital; en Coatzacoalcos, un paciente de 67 años también fue hospitalizado; y en Zaragoza, un hombre de 78 años recibió tratamiento ambulatorio.

En la región Centro-Sur, San Andrés Tuxtla registró a un hombre de 79 años que requirió atención hospitalaria.

En el puerto de Veracruz, un hombre de 89 años con enfermedad renal fue internado. En el norte, Tecolutla reportó un caso grave en un hombre de 64 años.

En la zona montañosa, Coatepec confirmó el contagio en una mujer de 39 años con obesidad, mientras que en Huatusco un hombre de 66 años fue hospitalizado.

A nivel nacional, el boletín epidemiológico federal reporta 180 casos confirmados de miasis en humanos. Chiapas encabeza la lista con 113 contagios, seguido de Yucatán (20), Oaxaca (14), Veracruz (8) y Quintana Roo (8). Campeche, Tabasco, Guerrero y Estado de México registran cinco casos cada uno, y Puebla uno.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que en mayo concluirá la construcción de la planta de producción de moscas estériles en Chiapas, herramienta clave para frenar la reproducción del gusano barrenador. El proyecto se complementa con trampas elaboradas con apoyo del programa Sembrando Vida para reducir la población de moscas fértiles en zonas ganaderas.

Sheinbaum señaló que la reapertura de la frontera para la exportación de ganado bovino dependerá de la evaluación del gobierno de Estados Unidos.

¿Qué es la miasis en humanos y cuáles son sus síntomas?

La miasis es una infestación causada por larvas de moscas que se desarrollan en tejidos humanos vivos o muertos. Estas larvas se alimentan de tejido cutáneo, secreciones o material orgánico, y pueden alojarse principalmente en la piel, heridas abiertas o cavidades del cuerpo.

De acuerdo con autoridades sanitarias y literatura médica, la infestación ocurre cuando una mosca deposita sus huevos en la piel lesionada, en mucosas o en zonas con mala higiene. Tras la eclosión, las larvas penetran o permanecen en el tejido y continúan su desarrollo durante varios días.

Los síntomas dependen del tipo de miasis y del lugar del cuerpo afectado, pero entre los más comunes se encuentran:

Lesiones o nódulos en la piel que pueden presentar un pequeño orificio central

Dolor, inflamación o enrojecimiento en la zona afectada

Sensación de movimiento dentro de la lesión

Secreción o supuración en la herida

Fiebre o malestar general , en casos más avanzados o cuando existe infección secundaria

Las miasis cutáneas son las más frecuentes en humanos. También pueden presentarse en cavidades como la nariz, oídos o heridas profundas, especialmente en condiciones de higiene deficiente o en zonas con presencia de ciertas especies de moscas.

