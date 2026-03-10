Gusano barrenador llega a Guanajuato; suman 20 estados afectados

El gusano barrenador del ganado (Cochliomyia hominivorax) llegó a Guanajuato, donde se reporta un caso activo, con lo que suman 20 estados de la República Mexicana, con presencia de esta plaga que tenía 30 años erradicada del país.

Tras realizar las pruebas de laboratorio, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), confirmó miasis en una cabra en la comunidad de Guadalupe del Monte, en el municipio de Apaseo el Grande.

Actualmente, en México se registran 995 casos activos en 19 entidades:

- Oaxaca, con 177

- Veracruz, con 176

- Chiapas, con 126

- Guerrero, con 94

- Michoacán, con 69

- Quintana Roo, con 49

- Yucatán, con 45

- Hidalgo, con 43

- Puebla, con 43

- San Luis Potosí, con 39

- Estado de México, con 34

- Campeche, con 28

- Tabasco, con 19

- Tamaulipas, con 19

- Colima, con 16

- Jalisco, con 13

- Morelos, con 3

- Guanajuato, con 1

- Querétaro, con 1

Los casos activos son en su mayoría en ganado bovino, con 587 casos, seguido de perros, con 217, cerdos, con 102, caballos, con 27, ovejas, con 27, cabras, con 12, y gatos, con 12.

Según el Boletín Informativo Avance 11 del SENASICA, desde noviembre de 2024 a la fecha, se han registrado 16 mil 489 casos acumulados de gusano barrenador del ganado.

“Del total, 11 mil 491 casos se han identificado en bovinos, dos mil 554 en caninos, 988 en suinos (cerdos), 806 en equinos, 441 en ovinos, 108 en caprinos, 72 en felinos domésticos, 21 en aves de corral, cuatro en animales en cautiverio, tres en fauna silvestre y 1 en un lepórido (conejo o liebre)”, indicó.

Los principales brotes se reportaron en 103 municipios de Chiapas con cinco mil 883 casos; en segundo lugar, en 218 municipios de Oaxaca con dos 778 casos, y en tercer lugar, 148 municipios de Veracruz con dos mil 449 casos.

Las miasis se han encontrado en el ombligo de los animales recién nacidos con cuatro mil 297), seguido de heridas por trauma concuatro mil 124, herida por alambre de púas con mil 494, pelea entre congéneres con mil 356, mordedura de murciélago con 938, en vulva con 549, por aretado con 546, heridas provocadas por artrópodos con 528 y por descorne con 474.

Asimismo, papilomatosis con 461, lesiones dérmicas con 427, en pezuña con 425, por marcaje con 204, en prepucio con 153, por castración con 132, por otitis con 121, en región anal con 97, por neoplasia con 91, por mastitis con 34, en cavidad oral con 29 y otras con 9.

