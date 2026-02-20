Reportan muerte masiva de pelícanos en Baja California Sur

Entre los meses de enero y febrero de 2026, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), ha brindado atención a más de 180 ejemplares de pelícano café o pardo (Pelecanus occidentalis), localizados con vida, moribundos y muertos, "en un evento relevante de afectación a estos ejemplares", en Baja California Sur.

Los casos reportados por la ciudadanía, se han registrado en los municipios de La Paz y Los Cabos, sin que hasta el momento se puedan establecer las causas precisas de la mortandad de esta especie catalogada como "Amenazada", de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana 059.

Tras presentarse los primeros decesos, la Oficina de representación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), en Baja California Sur, dio aviso al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), con el fin de descartar riesgos a la salud pública.

Como parte del protocolo sanitario, se realizaron estudios diagnósticos cuyos resultados confirmaron la ausencia de influenza aviar, enfermedad de Newcastle y salmonelosis.

Estos resultados permiten descartar, hasta el momento, un evento asociado a dichas enfermedades. Asimismo se solicitó el apoyo de instituciones académicas a fin de valorar las posibles causas, y tener varias líneas de investigación", señaló.

La Profepa indicó que los pelícanos encontrados vivos fueron asegurados y canalizados para valoración clínica especializada, con la implementación de medidas de manejo y tratamiento médico de soporte.

Además, mantiene estrecha coordinación con el Fondo para la Protección de los Recursos Marinos (Fonmar), la Secretaría de Marina (Semar), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), para dar atención inmediata a los reportes.

Es importante mencionar que se realizaron recorridos de verificación en las colonias de pelícano ubicadas dentro del Área Natural Protegida Balandra y el Parque Nacional Zona Marina del Archipiélago de Espíritu Santo, sin observar indicios del inicio de la temporada reproductiva, ni eventos de mortandad o enfermedad, lo cual es relevante y muy positivo ya que no se trata de una situación generalizada", subrayó.

Ven ausencia de alimentos

La autoridad ambiental precisó que con la identificación de estómagos vacíos en las necropsias realizadas a los pelícanos, "se puede inferir que existe ausencia de alimento suficiente para todos los organismos, asimismo derivado de los análisis de agua realizados en varias zonas, se identifica un crecimiento moderado de una diatomea (alga) potencialmente nociva del género Pseudo-nitzschia, lo que nos indica que no sólo uno, sino una serie de factores estaría afectando a la especie."

La Oficina de representación de la Profepa en Baja California Sur, agregó que continuará con el monitoreo permanente de los reportes relacionados con el pelícano café y otras aves marinas, reforzando la coordinación interinstitucional para el análisis de nuevos casos y la implementación de medidas de protección a la vida silvestre.

