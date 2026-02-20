México pide garantizar atención médica para familias en centro migratorio de Dilley, Texas

El gobierno de México solicitó a autoridades de Estados Unidos garantizar atención médica adecuada a familias mexicanas detenidas en el centro migratorio de Dilley, Texas, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

En comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores señaló que, a través del Consulado General de México en San Antonio y la Embajada de México en Estados Unidos, da seguimiento a la situación de personas mexicanas detenidas en ese centro, en particular de niñas, niños y adolescentes.

Visita consular y verificación de atención médica

La representación consular mantiene comunicación directa con autoridades del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para verificar el estado de salud y el acceso a servicios médicos de las personas detenidas.

La SRE informó que, tras los casos recientes de dos familias que estuvieron detenidas en el centro de Dilley y en los que menores de edad enfermaron durante su confinamiento, el Consulado General en San Antonio mantiene contacto con los padres y sus representantes legales para brindar acompañamiento y apoyo consular.

Personal consular realizó una visita al centro migratorio este 19 de febrero, donde entrevistó a personas mexicanas detenidas. De acuerdo con el comunicado, se confirmó que reciben atención médica diaria y que tienen acceso a servicios de atención psicológica.

Asimismo, se verificó que cuentan con los números de emergencia del consulado y del Centro de Información y Asistencia a Personas Mexicanas (CIAM), los cuales están exhibidos dentro de las instalaciones.

Piden información de mexicanos detenidos

La Subsecretaría para América del Norte solicitó información puntual, a través de canales diplomáticos, sobre la situación general del centro y de las familias mexicanas detenidas.

La Embajada de México en Estados Unidos también da seguimiento con las autoridades centrales estadunidenses para conocer las condiciones en las que se encuentran las personas mexicanas privadas de la libertad en ese centro de procesamiento migratorio.

La SRE indicó que continuará brindando asistencia y protección consular conforme al marco jurídico vigente y utilizando los mecanismos diplomáticos y legales disponibles.

Prioridad en derechos humanos

En el comunicado, el Gobierno de México reiteró que el bienestar y la observancia de los derechos humanos de las personas mexicanas en el exterior constituyen una prioridad.

El centro de Dilley, Texas, es una instalación utilizada por autoridades migratorias de Estados Unidos para la detención de familias en procesos migratorios. En los últimos años, organizaciones civiles han documentado condiciones de detención y acceso a servicios básicos en distintos centros migratorios del país vecino.

La Secretaría de Relaciones Exteriores no precisó el número total de personas mexicanas actualmente detenidas en Dilley, pero señaló que mantiene seguimiento puntual a los casos que involucran a menores de edad.

El Gobierno de México indicó que continuará informando sobre cualquier actualización relacionada con la situación de las familias mexicanas detenidas en ese centro.

RLO