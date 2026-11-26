En lo que va del año, México ha registrado 48 mil 659 casos de varicela. Una enfermedad viral que en su mayoría se está presentando en hombres, con 25 mil 099 reportes, frente a 23 mil 560 contagios en mujeres.

Actualmente, las 32 entidades del país registran pacientes, de acuerdo al último informe epidemiológico de la Secretaría de Salud con corte al 14 de noviembre.

Cabe señalar, que los contagios han ido en aumento, ya que tan solo durante la última semana se sumaron mil 105 nuevos casos.

Varicela: síntomas y cómo diferenciarla del sarampión y la rubéola Canva.

¿QUÉ ENTIDADES TIENEN MÁS CASOS?

La dependencia federal detalló que, aunque en todo el territorio nacional se reportan pacientes, hasta la semana epidemiológica número 45, las 5 entidades con el mayor número son:

-Estado de México: 5 mil 884 casos

-Jalisco: 3 mil 790 casos

-Ciudad de México: 3 mil 659

-Veracruz: 2 mil 956

-Nuevo León: 2 mil 769

VARICELA ES ALTAMENTE CONTAGIOSA

De acuerdo a la Asociación Mexicana de Vacunología (AMV), el virus varicela-zóster (VVZ) es uno de los 8 microorganismos conocidos de la familia de los herpes-virus.

La vacuna contra la varicela Especial

Explicó que, en países de clima templado, más del 90 % de las personas enferma de varicela antes de los 14 años.

La AMV añadió que el virus, se esparce por el aire, cuando la persona contagiada tose o estornuda.

Aunque las personas previamente vacunadas pueden contraer varicela, es importante completar los esquemas de vacunación, ya que si la enfermedad se presenta será de una forma mucho menos severa.

VACUNACIÓN CONTRA VARICELA

En su página, la AMV recomienda dos dosis de la vacuna contra la varicela.

La espalda de un hombre llena de marcas de la varicela.

La primera a los 12 meses de edad y la segunda a los 15 meses.

Añade que en caso de no aplicarla a esa edad se puede poner de la siguiente forma:

12 meses a 13 años

Aplicación de dos dosis con un intervalo mínimo de 3 meses entre dosis.

Mayores de 13 años

Aplicar dos dosis separadas por al menos 4 semanas.