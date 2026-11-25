Los estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Azcapotzalco de la UNAM tendrán que tomar clases desde casa desde HOY y durante los próximos días, luego de que se detectara un brote de varicela en el plantel.

A través de un comunicado, la dirección del colegio informó que, a partir de este miércoles 25 de noviembre, quedan suspendidas las actividades presenciales como medida preventiva y por recomendación de la Dirección General de Atención a la Salud (DGAS) de la UNAM.

UNAM anuncia la suspensión temporal en CCH Azcapotzalco

No significa que los alumnos tendrán días libres, las clases continuarán en línea durante el resto de la semana.

¿Cuándo regresarán al plantel?

De acuerdo con las autoridades del plantel, está previsto que los estudiantes regresen a las aulas el próximo lunes 30 de noviembre.

Durante estos días se aprovechará para revisar las condiciones sanitarias de las instalaciones, reforzar la vigilancia epidemiológica, detectar posibles nuevos contagios y tomar las medidas necesarias para evitar que el brote se extienda entre la comunidad escolar.

La información no precisa cuántos casos de varicela se han detectado en el plantel.