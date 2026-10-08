Reportan detonaciones y movilización en el penal El Castillo, en Mazatlán, Sinaloa

Un operativo de seguridad se desplegó la tarde de este jueves en el Centro Penitenciario El Castillo, en Mazatlán, Sinaloa, luego de que se reportaran detonaciones de arma de fuego y hechos de violencia en el interior del penal.

Elementos de la Secretaría de Marina, Ejército Mexicano y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana acudieron al complejo penitenciario para reforzar la seguridad y mantener bajo resguardo los accesos y el perímetro.

Un helicóptero de la Marina realiza sobrevuelos en la zona, mientras vehículos oficiales mantienen vigilancia en los puntos de acceso y las vialidades cercanas.

La emergencia también movilizó a cuerpos de auxilio. Al menos 10 ambulancias, entre ellas unidades de Cruz Roja Mexicana y Bomberos Veteranos de Mazatlán, permanecen afuera del centro penitenciario ante la posibilidad de que haya personas lesionadas.

Hasta ahora, no existe un reporte oficial sobre el número de heridos, posibles víctimas mortales o las causas de la violencia registrada dentro del penal. La situación permanece en desarrollo mientras las autoridades trabajan para restablecer el control y determinar qué ocurrió.