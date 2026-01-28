Violencia afecta por igual a autoridades y ciudadanía: diputados de Sinaloa

Los diputados locales lamentaron el ataque a sus compañeros Elizabeth Montoya Ojeda y Sergio Torres Félix del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, poco después de haber salido del Congreso de Sinaloa.

A través de un posicionamiento, el presidente de la Mesa Directiva, Rodolfo Valenzuela Sánchez, se dijo preocupado y reconoció la situación de inseguridad por la que se atraviesa en Sinaloa.

Quienes ejercemos una función pública no estamos ajenos ni exentos de la vulnerabilidad que genera la delincuencia; estos hechos confirman que la violencia afecta por igual a autoridades y ciudadanía", señaló.

La Legislatura calificó como inaceptable toda agresión, sin importar contra quién se dirija, y enfatizó que estos actos lastiman profundamente a la sociedad sinaloense.

En el posicionamiento, los legisladores exhortaron a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a mantener y reforzar su compromiso para trabajar de manera coordinada en el restablecimiento de la paz.

Además, manifestaron que estarán atentos y vigilantes para que las autoridades competentes realicen su trabajo con responsabilidad, legalidad y apego a sus atribuciones, a fin de que estos hechos sean debidamente esclarecidos y no prevalezca la impunidad.

Diputados de Movimiento Ciudadano fueron atacados a balazos en pleno centro de Culiacán, Sinaloa Foto: Especial

Reportan graves a diputados

El secretario de Salud de Sinaloa, Cuitláhuac González Galindo, reportó graves a Elizabeth Montoya y Sergio Torres, diputados de Movimiento Ciudadano atacados a balazos al salir de la sede del partido en Culiacán.

Los dos fueron trasladados a clínicas particulares cercanas, donde fueron intervenidos quirúrgicamente, pero todavía no se pueda tener un diagnóstico definitivo.

El legislador y líder estatal de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres, es quien se encuentra más delicado de salud, pero Elizabeth Montoya también requirió ingresar a quirófano. Sin embargo, dijo no tener precisión del número de impactos y la ubicación de los mismos.

JCS