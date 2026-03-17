Bienestar reactiva dispersión de pensiones; ¿qué letra cobra hoy?

Después de que fuera suspendida la dispersión de la Pensión del Bienestar ayer 16 de marzo por el puente vacacional correspondiente al natalicio de Benito Juárez (21 de marzo), este martes se reactivan los depósitos para todos los derechohabientes de cuatro sectores de la población.

De esta forma, adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres bienestar y madres trabajadoras deberán estar pendientes del depósito bancario que el gobierno de México, por medio de la Secretaría del Bienestar harán a sus cuentas registradas.

Cabe mencionar que la dispersión de fondos se realiza de manera escalonada, atendiendo a la letra inicial del primer apellido de los derechohabientes, por lo que este día todas aquellas personas cuyo primera letra sea la M podrán hacer valer su derecho constitucional.

Calendario de pagos:

MARTES 17 de marzo, letra M

MARTES 17 de marzo, letra M MIÉRCOLES 18 de marzo, letras N, Ñ, O

JUEVES 19 de marzo, letras P, Q

VIERNES 20 y LUNES 23 de marzo, letra R

MARTES 24 de marzo, letra S

MIÉRCOLES 25 de marzo, letras T, U, V

JUEVES 26 de marzo, letras W, X, Y, Z

Este pago corresponde al segundo bimestre del año que comprende los meses de marzo-abril, donde un total de 18.8 millones de personas se verán beneficiadas. Para consultar la fecha exacta de su depósito, los derechohabientes lo pueden hacer en la página oficial de la dependencia: gob.mx/bienestar .

Sobre los montos que estarán recibiendo las personas, estos varían según sea el programa social al que estén inscritos, pues en el caso de la Pensión Adulto Mayor, los beneficiarios recibirán $6,400 pesos; personas con Discapacidad, $3,300; Mujeres con Bienestar, $3,100, mientras que Madres Trabajadoras obtendrá $1,650 pesos. Es necesario precisar que los pagos estarán activos hasta el jueves 26 de marzo.

fdm