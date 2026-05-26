Reportan deficiencias en 75% de las escuelas de Coahuila

El 75 por ciento de las escuelas de Coahuila presentan problemas de infraestructura. Lo anterior trascendió luego del accidente en el que un menor de seis años perdió la vida cuando se vino abajo un columpio en un plantel educativo de Monclova, en la región centro del estado.

María del Carmen Ruiz Esparza, subsecretaria de Educación Educativa, manifestó que se analiza el seguro de vida de la víctima y la atención para la familia.

Puntualizó que la mayoría de los planteles educativos tienen más de 50 años de antigüedad. Recordó que desde 2010 los jardines de niños pasaron a formar parte de la responsabilidad estatal, lo que derivó en rezagos de infraestructura.

Ruiz Esparza manifestó que, en el caso del accidente del pequeño Gael, pudo deberse a que los juegos infantiles fueron instalados hace más de 20 años mediante programas impulsados en ese tiempo por la Secretaría de Educación.

Finalmente, sostuvo que la Secretaría de Educación federal trabaja en el seguro de vida para la familia del niño y en la atención a sus familiares.