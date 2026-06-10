Rehabilitan fuente frente a Museo Cabañas en Guadalajara

El gobierno del estado de Jalisco que lidera Pablo Lemus Navarro llevó a cabo una “completa” renovación a la fuente frente al Museo Cabañas, también conocida como Fuente de los Danzantes, en el corazón de Guadalajara.

“Lo tuvimos listo previo al inicio del Mundial”, dijo el martes el mandatario estatal durante la inauguración de espacio público en el Centro Histórico.

“Quedó primorosa esta fuente que además tiene iluminación, es una fuente interactiva. Todo el tiempo va a tener agua para que se refleje también la imagen del Instituto Cultural Cabañas, de la Capilla Tolsá”, agregó.

Según las autoridades jaliscienses, la reconstrucción integral de la Fuente de los Danzantes involucró una superficie de mil 790 metros cuadrados mediante la nivelación de la explanada para generar un espejo de agua accesible, la rehabilitación de redes hidrosanitarias, la construcción de un nuevo vaso contenedor, cisternas, filtros, cuarto eléctrico y un moderno sistema de fuentes interactivas con bomba de cloración.

Este proyecto es parte de las obras de renovación integral que realizó el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), en en el primer cuadro de la Perla Tapatía para impulsar la conservación del patrimonio histórico, la mejora de la movilidad peatonal y la creación de entornos más seguros, accesibles y atractivos para la ciudadanía.

“Todas las obras, la rehabilitación de esta fuente frente al Hospicio Cabañas, la Fuente de las Ranas, la Fuente de Quetzalcóatl, la nueva zona de juegos infantiles en Plaza Tapatía, son de los mejores juegos que hay en todo el mundo“, señaló el Lemus Navarro.

En Plaza Fundadores se rehabilitaron fuentes, explanadas y áreas verdes, mientras que en Plaza Tapatía se realizó una nueva zona de juegos infantiles y la renovación de la Fuente de los Danzantes, se explicó en un comunicado.

La inversión destinada a la rehabilitación de Plaza Fundadores ascendió a 190 millones de pesos y en Plaza Tapatía a 140 millones de pesos, incluyendo las acciones en los estacionamientos subterráneos.