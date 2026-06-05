Regresan a la selva: liberan en Chiapas a 17 primates rescatados del tráfico ilegal

Tras haber superado un proceso de rehabilitación física y adaptación conductual, 16 monos araña (Ateles geoffroyi) y un mono saraguato (Alouatta pigra), fueron reintroducidos a la zona de conservación del Parque Nacional y Zona de Monumentos Arqueológicos de Palenque, en Chiapas.

Estos ejemplares de primates mexicanos volvieron a su hábitat natural, en un sitio que reúne las condiciones ecosistémicas y microclimáticas óptimas para su pleno desarrollo y supervivencia.

Los animales fueron liberados en un ecosistema que reúne las características microclimáticas y ambientales idóneas. Conanp

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), destacó que el regreso de los monos araña y el mono saraguato se logró gracias al trabajo coordinado con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA) Los Susurros.

“La reintroducción de estos ejemplares adquiere un valor ecológico prioritario, dado que las especies de vida silvestre liberadas provienen, en su gran mayoría, de decomisos efectuados por las autoridades federales en el combate al tráfico ilegal de fauna.

La reinserción de estos mamíferos representa un avance significativo para la restauración productiva de la fauna nativa de la región. Conanp

Para garantizar que la reintroducción sea exitosa, el personal del área natural protegida, la brigada de monitoreo biológico del Programa para la Protección y Restauración de Ecosistemas y Especies Prioritarias —integrada por jóvenes del ejido El Naranjo— y el equipo médico de la UMA implementarán un estricto protocolo de monitoreo continuo”, explicó.

La Conanp detalló que este seguimiento permitirá evaluar la evolución, desplazamiento y correcta adaptación de los primates a su hábitat natural durante las próximas semanas.

El Parque Nacional y Zona de Monumentos Arqueológicos de Palenque es un área natural protegida federal, ubicada en el estado de Chiapas, que se destacada por su invaluable riqueza cultural y biológica, y porque salvaguarda importantes extensiones de selva alta perennifolia que son refugio de especies emblemáticas de la fauna mesoamericana, promoviendo la investigación científica, la educación ambiental y la conservación del patrimonio natural del país.