Hidalgo suma 99 casos de covid-19 y seis muertes durante 2026

Hidalgo continúa entre las entidades con mayor impacto por covid-19 al acumular 99 casos confirmados y seis defunciones hasta el 20 de julio de 2026, de acuerdo con el más reciente informe epidemiológico de la Secretaría de Salud federal.

Las cifras muestran que durante la última semana analizada, del 13 al 20 de julio, se confirmaron 16 nuevos contagios en la entidad, lo que evidencia que la transmisión del virus se mantiene activa.

Con este acumulado, Hidalgo ocupa el tercer lugar nacional por número de casos, únicamente por debajo de la Ciudad de México, que registra 410, y del Estado de México, con 116.

En materia de mortalidad, la entidad hidalguense encabeza el listado nacional con seis fallecimientos asociados a la enfermedad, superando a la Ciudad de México, que reporta tres, mientras que Chihuahua y Guanajuato contabilizan dos decesos cada uno. Aguascalientes, Estado de México, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Puebla, Veracruz y Zacatecas registran una defunción, respectivamente.

El informe federal también ubica a Hidalgo con la tasa de letalidad más alta del país, al superar el 28 por ciento, indicador que refleja la proporción de personas fallecidas entre los casos confirmados.

Ante este panorama, las autoridades sanitarias reiteraron el llamado a la población para no bajar la guardia, mantener las medidas preventivas, acudir a valoración médica en caso de presentar síntomas respiratorios y proteger especialmente a personas adultas mayores, con enfermedades crónicas o sistemas inmunológicos comprometidos.