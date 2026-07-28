"Quiero hechos, no diálogo": abuela de Dafne encara a gobernador de Tamaulipas

La señora Laura Martínez, abuela de Dafne Zapata Quintos, abordó al gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, durante una gira de trabajo en Ciudad Mante para exigir justicia por el feminicidio de su nieta, ante el temor de que las personas detenidas queden en libertad.

El encuentro ocurrió el martes, cuando el mandatario llegaba al estadio Zaragoza para informar sobre la remodelación del inmueble y la entrega de apoyos del ITAVU.

“Yo soy la abuela (Laura Martínez), la mamá está en Tampico”, dijo al encontrarse frente al gobernador.

Villarreal Anaya le aseguró que se aplicaría la ley y se haría justicia.

“Justicia, hambre de justicia. Quiero hechos”, respondió la mujer.

El gobernador recordó que ya hay personas detenidas, pero la abuela precisó que únicamente se encuentran en prisión preventiva.

El mandatario explicó que esa medida forma parte del proceso legal y que las personas acusadas también tienen derechos.

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“Están en prisión preventiva en el proceso de investigación y se va a aplicar toda la justicia, todo el peso de la ley”, afirmó.

“Vamos a darle un voto de confianza, vamos a dejarlo trabajar y queremos justicia”, respondió Laura Martínez.

El temor de doña Laura es que las personas implicadas queden en libertad.

“No quiero diálogo, quiero justicia, estoy harta del diálogo porque no hace nada. Que se pongan a trabajar los que tienen que trabajar; eso es lo que necesitamos”, reclamó al sistema de justicia y a la Fiscalía estatal.

“No están vinculados a proceso. ¿Qué me garantiza que no los van a dejar detenidos? Al rato meten un amparo y salen, y eso no quiero.

“¡Quiero que paguen hasta el último rasguño que le hicieron a mi nieta!”, sentenció.

El fin de semana fueron detenidos Jorge Luis “P”, director del plantel educativo Doenitz, y Estrellita “M”, supervisora, por su presunta responsabilidad en la muerte de Daphne Zapata, ocurrida el 16 de julio en la academia militarizada Doenitz.

La primera detenida fue Dana Yanina “N”. Los tres son acusados del delito de feminicidio.