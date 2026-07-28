Mujer se opone a asalto y hace que delincuente huya

Una mujer en Tlaxcala evitó ser asaltada al hacerle frente a un sujeto que quería despojarla de sus pertenencias cuando caminaba sola por la calle Prolongación Cuauhtémoc, del municipio Papalotla; los hechos, que fueron grabados por una cámara de seguridad, rápidamente se viralizaron en las redes sociales.

En el video, de casi 30 segundos de duración, muestra el momento en el que la mujer camina por una calle solitaria y es abordada por un sujeto que lleva una capucha.

En los hechos, que tuvieron lugar la noche del lunes, el sujeto le cierra el paso a la mujer y le pide la cartera, lo que la hace retroceder y encarar al presunto asaltante, a quien le contesta “¿cuál cartera?” y en un acto de desesperación grita para pedir ayuda.

Una mujer se opone a un asalto mientras camina sola por calles de Tlaxcala Foto: Especial

La disputa continúa, la mujer, quien sigue empeñada en no entregar sus pertenencias, se acerca a la puerta de un domicilio para ver si escuchan sus gritos de apoyo.

¿Y por qué te voy a dar mi bolsa?”, se le escucha decir a la mujer.

Al no concretar el robo, el sujeto deja a la mujer y avanza rápidamente hasta el sitio donde, en una motocicleta, lo espera su cómplice; juntos huyen del lugar.

Una mujer se opone a un asalto mientras camina sola por calles de Tlaxcala Foto: Especial

“¡Trabaja!”, es la frase con la que la valiente mujer despide al presunto delincuente.

Ante estos hechos, los habitantes de Papalotla sentenciaron que estarán más pendientes del tema de seguridad, ya que la delincuencia se ha disparado en este municipio de manera preocupante.

Un presunto asaltante huye al no lograr despojar de sus pertenencias a una mujer Foto: Especial

Sale a vender su vehículo y es abordado por grupo armado

En días pasados, un hombre logró escapar de un grupo de estafadores que lo intentaban despojar del dinero que llevaba para comprar un auto; durante la persecución resultó herido en un brazo. El hombre fue citado en el municipio de San Martín Texmelucan, Puebla y llegó a Tlaxcala para pedir ayuda.

Los hechos se registraron cuando un hombre fue citado a través de Facebook para la concretar la compra de un auto en San Martín Texmelucan, al llegar al punto se percató que estaba siendo rodeado por sujetos en motocicletas que pretendían despojarlo del dinero, el hombre decidió escapar.

Durante su intento por escapar de los ladrones, se percató que no solo era perseguido por los motociclistas, hombres abordo de una unidad color rojo tipo Xeverus, quienes a punta de pistola intentaron despojarlo de sus pertenencias y del fuerte botín en efectivo que llevaba para la transacción, además los sujetos le dispararon al hombre logrando herirlo en un brazo.

Sin embargo, el hombre no detuvo su marcha y fue hasta el municipio de Santa Cruz Tlaxcala en la carretera Apizaco-Tlaxcala cuando detuvo su marcha para pedir ayuda, debido a l herida que presentaba en el brazo.

Al lugar acudieron los servicios de emergencia, quienes valoraron la herida y brindaron atención medica en el lugar.

La zona fue fuertemente resguardada por elementos de la Policía Municipal de Santa Cruz Tlaxcala y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, dando paso a los agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado, quienes tomaron conocimiento de los hechos e iniciaron las primeras indagatorias.

Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía a evitar caer en este tipo de trampas, ya que no solo ponen en riesgo parte de su patrimonio, sino también la vida, ya que en la entidad se han registraron al menos cuatro víctimas mortales con este modus operandi.