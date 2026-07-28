Mueren cuatro corredoras en accidente vehicular; regresaban del maratón Guelaguetza

Los habitantes de San Miguel Soyaltepec, en la región del Papaloapan, están de luto por el fallecimiento de cuatro corredoras que regresaban a su comunidad tras participar en el maratón Guelaguetza 2026, celebrado el pasado fin de semana en la ciudad capital de Oaxaca.

El accidente fue la tarde del lunes sobre la carretera federal 145, en el tramo Tres Valles–Tierra Blanca, en colindancia con Veracruz, y las víctimas fueron identificadas como Georgina Luis Espiridion, Patricia Feliciano Lázaro, Adelaida Ortiz Olguín y Sofía Jiménez Felipe, integrantes del club de atletismo, Yuta Xi Manga.

De acuerdo con las primera periciales, el percance ocurrió cerca del ejido Los Macuiles, en el municipio de Tres Valles, Veracruz, donde el vehículo que las trasladaba, una camioneta Ford Ranger, color azul, del servicio público federal, salió de la carretera y terminó impactándose contra un árbol. Las causas del accidente continúan bajo investigación por parte de las autoridades.

En la unidad viajaban varios integrantes de una familia procedente de Temascal. Además de las deportistas fallecidas, otras personas resultaron lesionadas, una de ellas de gravedad, por lo que fueron auxiliadas por corporaciones de emergencia y trasladadas a hospitales de la región.

La Vicefiscalía regional realizó las diligencias correspondientes para el levantamiento de los cuerpos e inició las investigaciones para determinar las causas del accidente que enluta a cuatro familias oaxaqueñas.

Choque deja 10 muertos en la Oaxaca-México

A mediados de junio, un choque frontal entre dos camionetas de pasaje turístico en la autopista Oaxaca–México dejó un saldo de siete personas fallecidas y diez heridas, según reportes de la Policía Federal en la región. El accidente ocurrió en el kilómetro 196 del tramo San Pablo Huitzo–Asunción Nochixtlán, cuando el conductor de una de las unidades intentó rebasar en línea continua a exceso de velocidad, provocando la colisión.

En la camioneta de la línea Cuauhtémoc murieron cuatro personas, entre ellas una madre y su hija, mientras que en la otra unidad fallecieron tres pasajeros aún no identificados. Los heridos, varios en estado grave, fueron trasladados a los hospitales Reforma y 2002 en la ciudad de Oaxaca.

Al lugar acudieron ambulancias de Caminos y Puentes Federales, unidades médicas de San Francisco Telixtlahuaca, la Cruz Roja Mexicana y bomberos del estado para atender a los lesionados. La circulación fue cerrada mientras la Fiscalía General del Estado de Oaxaca realizaba las diligencias y el levantamiento de los cuerpos, que fueron trasladados al anfiteatro del Instituto de Servicios Periciales en San Bartolo Coyotepec.