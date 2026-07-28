Hombre ingresa a vivienda, golpea e intenta abusar de abuelita en Nuevo León

Un hombre ingresó a la vivienda de una mujer de 64 años para robarle e intentó abusar sexualmente de ella en Monterrey, Nuevo León.

Los hechos se registraron la mañana de este martes en una vivienda de la calle Vallarta en pleno centro de la ciudad.

La víctima fue identificada como Laura Izaguirre, quien sorprendió a un hombre en el interior de su domicilio, el cual la amenazó para exigirle dinero, pero al oponerse fue golpeada y obligada a entregar 4 mil pesos en efectivo.

El sujeto también se apoderó de una cadena de oro y un teléfono celular.

Posteriormente, la amenazó con un arma de fuego e intentó cometer una agresión sexual; sin embargo, la mujer se resistió y el hombre huyó del domicilio brincando un barandal.

La hija de la víctima declaró que su propia madre llamó al 911 para reportar los sucesos.

Finalmente, la víctima fue trasladada por paramédicos a un hospital para su valoración médica.