"Se regresan las aguas del Metro": Inundaciones recurrentes azotan a vecinos de Los Reyes La Paz

Cada temporada de lluvias se convierte en una emergencia ambiental y sanitaria para los habitantes de la colonia Valle de Los Reyes, en el municipio de Los Reyes La Paz.

Los vecinos de las calles 1 a la 4 reportan que las calles quedan anegadas no por la precipitación directa, sino porque la red de alcantarillado colapsa y se regresan las aguas residuales del Metro.

El origen del problema: Aguas residuales que brotan como "fuente"

De acuerdo con los testimonios de la comunidad, el sistema de drenaje del transporte masivo satura las alcantarilladas locales, provocando que el agua comience a brotar con fuerza hacia la superficie.

"Empieza el problema que tenemos aquí: esa coladera se empieza a llenar, viene de las aguas del Metro y entonces empieza a salir como fuente; toda esa agua es la que empieza a inundar aquí", relató Virginia Juárez, vecina afectada de la zona.

Reproducir El impacto emocional y físico golpea de manera particular a los adultos mayores que residen en el lugar.

Para proteger sus viviendas y evitar la pérdida de bienes materiales o la contaminación de sus cisternas de agua potable, las familias han tenido que colocar pequeñas compuertas metálicas en los accesos a sus predios, reteniendo niveles de agua que alcanzan entre 30 y 50 centímetros de altura en la vía pública.

Obras deficientes e impotencia en la tercera edad

La molestia de los colonos se incrementó debido a que las autoridades locales realizaron recientemente una obra de infraestructura hidráulica que prometía resolver los encharcamientos; sin embargo, los vecinos afirman que el proyecto resultó contraproducente.

"No es la lluvia la que inunda, lo que pasa es que se regresa de las coladeras... eso ahorita apenas está fluyendo hacia arriba, pero más al ratito va a subir más", advirtió Rutilo Alvarado Pérez, vecino del sector, quien señaló que el agua anegada ya no fluye.

El impacto emocional y físico golpea de manera particular a los adultos mayores que residen en el lugar, quienes expresan su desesperación al no contar con la fuerza física para enfrentar inundaciones de manera sistemática.

"Soy de la tercera edad y mire, estoy indefenso... cuido a mi nieto, de verdad ya no puedo, mire cómo estamos inundados", expresó con impotencia Miguel López, habitante afectado.

Ante la recurrencia de las contingencias, la comunidad de Valle de Los Reyes exigió a las autoridades del Estado de México y del municipio revisar de manera inmediata las obras ejecutadas para corregir los defectos técnicos antes de que se registren afectaciones mayores a las viviendas.