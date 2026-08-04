Dos Bocas sigue sin operar a nivel comercial, advierte especialista en energía

La refinería Olmeca, en Dos Bocas, continúa operando por debajo de su capacidad y todavía no puede considerarse una instalación con funcionamiento comercial, afirmó el consultor energético Ramsés Pech, al analizar los resultados financieros del segundo trimestre de Petróleos Mexicanos (Pemex).

En entrevista con Paul Lara para Imagen Radio, el especialista señaló que durante junio la refinería utilizó alrededor de 42% de su capacidad, un nivel que atribuyó a que la planta aún se encuentra en fase de pruebas y enfrenta dificultades para procesar crudo pesado.

"Una refinería que debería estar produciendo casi al 90%, como nos comentaron que iba a estar, sigue utilizándose nada más entre el 40 y el 50%. Todavía sigue en fase de pruebas, no está en un nivel comercial", explicó.

Pech indicó que los incidentes registrados desde su puesta en marcha y la necesidad de mantener una operación continua dificultan alcanzar la capacidad prevista.

Agregó que solo cuando la refinería procese de forma sostenida más de 320 mil barriles diarios durante varios meses podrá considerarse que opera comercialmente.

El especialista también señaló que la calidad del crudo que alimenta al Sistema Nacional de Refinación ha provocado una mayor producción de combustóleo y limita la obtención de gasolinas y diésel de bajo azufre.

Además, advirtió que las refinerías de Minatitlán y Tampico Madero enfrentan un deterioro por falta de mantenimiento, debido a que originalmente fueron diseñadas para procesar crudos ligeros y ahora operan con crudo pesado.

"Si no le estás dando el mantenimiento adecuado a Minatitlán y Tampico Madero, su vida útil no creo que pase más allá de unos 10 años", sostuvo.

Pech añadió que el reto para Pemex será definir hacia dónde dirigir sus inversiones para garantizar el suministro de combustibles ante el crecimiento de la demanda nacional.