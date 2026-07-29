Lluvias dejaron estragos en al menos 4 alcaldías de CDMX

La lluvia con tormenta eléctrica que azotó la noche del martes la Ciudad de México fue más intensa en alcaldías como Álvaro Obregón, Benito Juárez, Iztapalapa y Gustavo A Madero. Todavía la mañana de este miércoles las inundaciones y encharcamientos podían verse en carriles centrales de Circuito Interior y en calles de la zona de Tepito.

Lluvia en Tepito Rodolfo Dorantes

Anoche cerca de las 22:30 horas, la zona con más lluvia acumulada era Santa María Nonoalco, en los límites de Álvaro Obregón y Benito Juárez, con 37 milímetros.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil mantenía por la noche la Alerta Naranja para Álvaro Obregón, Benito Juárez e Iztapalapa.

A altas horas de la noche, seguía lloviendo en toda la capital, pero con mayor intensidad en Gustavo A. Madero.

El Heroico Cuerpo de Bomberos había atendido caída de árboles en alcaldías como Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Gustavo A. Madero, entre otras. Y habían dañado, al menos, dos vehículos. Y se habían reportado encharcamientos en vialidades como Avenida Chapultepec, Avenida Santa Lucía, Molinos, Periférico, entre otras.