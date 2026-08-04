Bachilleratos militarizados en Aguascalientes no cerrarán sus puertas

Los tres bachilleratos militarizados que existen en Aguascalientes no cerrarán sus puertas, de acuerdo con autoridades educativas.

Sin embargo, por el momento se realiza el análisis de si habrá modificaciones en el modelo.

Los bachilleratos militarizados que existen en Aguascalientes son el Bachillerato General Militarizado Primer Escuadrón de Lanceros de Aguascalientes, ubicado en el fraccionamiento José López Portillo.

Así como el Bachillerato General Militarizado José María Chávez, en el fraccionamiento Las Cumbres; y el Bachillerato General Militarizado José María Arteaga Magallanes, en el fraccionamiento El Reencuentro.

ÚNICA ESCUELA MILITARIZADA EN DURANGO DEBE ELIMINAR SU NOMBRE

En el estado de Durango opera solamente una escuela de corte militar, se trata del Colegio Militarizado Nuevo México, que para seguir operando y prestando sus servicios educativos debe eliminar su denominación, materias y actividades de formación militar.

El secretario de Educación en la entidad, Guillermo Adame Calderón, manifestó que se tiene contacto con los directivos para que el plantel funcione de acuerdo a lo establecido por las autoridades federales.

Explicó que no solo se trata del cambio del nombre, sino que también deben cambiar en su totalidad las clases, y todo lo relacionado con las actividades militarizadas.