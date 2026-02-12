Puebla apuesta por el campo

Puebla dio a conocer la llamada Revolución Agrícola para apoyar a las 31 microrregiones del estado, donde productores, comunidades y gobierno, avanzan con el objetivo de fortalecer el sector primario.

En conferencia de prensa, el gobernador Alejandro Armenta, se refirió a la inversión histórica del campo con mil 634 millones de pesos, brindando atención directa en 52 mil hectáreas de cultivo.

Tenemos que darle una prioridad a quienes viven en una pobreza alimentaria o pobreza extrema (LIGAR) y tenemos indicados en Puebla 700 mil hectáreas que no se siembran, ahí viven 400 mil familias que comen una o dos veces al día, hacia ellos va orientada toda esa maquinaria”, explicó el gobernador.

Ante los efectos del cambio climático, el programa de siniestros respaldó a seis mil 104 productores afectados por fenómenos meteorológicos.

El mandatario agregó que en infraestructura hidroagrícola, se logró también la tecnificación de mil 134 hectáreas de riego que optimizaron el uso del agua en el campo poblano.

Y el campo es riqueza, yo soy productor agrícola desde los 18 años, aprendí el campo, conozco porqué es importante que un productor tenga una cosechadora de caña porque soy de Izúcar de Matamoros, Puebla, en la Mixteca, y entiendo perfectamente cuando sucede que levanten la cosecha, pero también entiendo lo que significa que un productor no tenga para comprar la semilla y sembrar su media hectárea o hectárea”, relató Armenta.

Además, con el apoyo de la organización NMDP México, se anunció la Carrera con Causa para promover la donación de células madre, y así combatir más de 75 enfermedades como la leucemia.

Se llevará a cabo el próximo 1 de marzo en distancias como tres, cinco y 10 kilómetros, en el parque ecológico de Puebla con 56 hectáreas y más de 1.4 millones de visitantes anuales.

El gobernador recibió una playera conmemorativa con el número 1, y se comprometió a participar en la carrera a favor de las personas con padecimientos crónicos.

