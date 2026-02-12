Drones y antidrones: la nueva frontera de la seguridad aérea de baja altura

El funcionamiento de un dron es, en esencia, un diálogo invisible. La mayoría de los modelos comerciales y semiprofesionales se comunican mediante frecuencias de radio —principalmente en las bandas de 2.4 y 5.8 gigahercios— y dependen de sistemas de posicionamiento satelital, como el GPS, para orientarse, estabilizarse y regresar a su punto de origen.

Por esas señales viajan las órdenes de vuelo y las imágenes en tiempo real. Son la base de su eficacia, pero también su mayor vulnerabilidad.

Los drones dependen de múltiples señales para operar: control remoto, navegación satelital y transmisión de video en tiempo real, muchas de ellas compartidas con sistemas civiles. Alexandro Medrano

Las tecnologías antidron no disparan proyectiles ni buscan destruir físicamente la aeronave. Su lógica es otra: interrumpir ese diálogo.

El jammer, quizá el dispositivo más conocido, funciona como un apagón electromagnético. Inunda el espectro radioeléctrico con ruido, bloqueando simultáneamente las señales de control y de navegación dentro de un área determinada. Es una solución eficaz, pero rudimentaria. No distingue entre un dron hostil y otros sistemas que dependen de las mismas frecuencias, lo que implica riesgos evidentes para comunicaciones civiles y navegación aérea.

Las tecnologías antidron no funcionan de la misma forma: mientras los jammers afectan áreas amplias, las pistolas antidron actúan de manera más dirigida y precisa. Alexandro Medrano

La pistola antidron opera con una lógica distinta. En lugar de saturar todo el entorno, concentra la interferencia en un punto específico. El operador apunta al dron y corta su enlace con el control o con el GPS.

No lo derriba; lo deja sin instrucciones. A partir de ahí, el comportamiento depende del propio dispositivo: algunos regresan automáticamente a su punto de despegue, otros descienden de emergencia. Su ventaja es la precisión. Su límite, el alcance y la necesidad de contacto visual directo.

Interferir señales aéreas puede provocar caídas fuera de control, afectar sistemas civiles y generar riesgos graves en zonas urbanas. Alexandro Medrano

Ni una ni otra tecnología es inocua. Interferir señales en el aire conlleva consecuencias difíciles de anticipar: un dron puede caer fuera de control en una zona poblada, afectar infraestructuras críticas o interferir sistemas legítimos de comunicación.

Por esa razón, su uso está reservado a fuerzas de seguridad y autoridades del Estado. En la mayoría de los países, interferir señales radioeléctricas sin autorización es un delito.

Los drones modernos incorporan autonomía, rutas programadas y frecuencias variables, lo que reduce la efectividad del simple bloqueo de señales. Alexandro Medrano

A este cuadro se suma un elemento decisivo: los drones han evolucionado más rápido que las defensas tradicionales. En conflictos recientes se han observado dispositivos capaces de operar con rutas preprogramadas, sin enlace constante con un operador; otros cambian de frecuencia de manera continua o utilizan navegación visual e inercial, reduciendo su dependencia del GPS.

En ese contexto, el jammer clásico pierde eficacia. La defensa deja de ser un gesto puntual y se convierte en una estrategia por capas: detección temprana, seguimiento, interferencia selectiva y, en última instancia, neutralización.

La neutralización de drones está regulada por ley: civiles y empresas tienen funciones limitadas, mientras que solo el Estado puede intervenir directamente bajo protocolos legales. Alexandro Medrano

Para el sector privado, el margen de acción es claro: detectar, no neutralizar. Sensores de radiofrecuencia, radares de baja altitud y sistemas ópticos permiten identificar drones y activar protocolos de seguridad en coordinación con las autoridades. La intervención directa queda fuera de su alcance legal.

La discusión de fondo no gira en torno a derribar drones, sino a cómo gestionar un espacio aéreo de baja altura cada vez más accesible, saturado y estratégico. En esa gestión se juega una parte creciente de la seguridad contemporánea, lejos del espectáculo tecnológico y más cerca de la regulación, la prevención y la inteligencia.