Sheinbaum evalúa áreas del norte de México para iniciar pruebas de fracking: Reuters

La presidenta Claudia Sheinbaum analiza dos zonas ubicadas en Coahuila y Tamaulipas para poner en marcha este mismo año las primeras pruebas de explotación intensiva mediante fracturación hidráulica (fracking), con el objetivo de incrementar la producción nacional de gas natural y reducir la dependencia de las importaciones provenientes de Estados Unidos.

De acuerdo con información de Reuters, que cita a cuatro fuentes con conocimiento directo del tema, la mandataria recibió recientemente las conclusiones de un grupo multidisciplinario de especialistas encargado de evaluar la viabilidad técnica, ambiental y económica de desarrollar hidrocarburos no convencionales en México.

Una de las fuentes consultadas indicó que el Gobierno incluso contempla iniciar un proyecto piloto tan pronto como en septiembre, en yacimientos cuya explotación requiere fracturación hidráulica, una técnica que consiste en inyectar agua, arena y compuestos químicos a alta presión para fracturar la roca y liberar gas y petróleo.

Sheinbaum revisa recomendaciones de expertos sobre el fracking

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Aunque se esperaba un pronunciamiento oficial en junio, el análisis se prolongó debido a diferencias entre algunos integrantes del comité, quienes sostienen que actualmente no existe una forma ambientalmente sustentable de desarrollar este tipo de proyectos y mantienen una postura contraria a su implementación.

En meses recientes, Sheinbaum modificó la posición crítica que había sostenido durante años respecto a esta tecnología. Ahora considera que existen métodos con menores impactos ambientales y un uso más eficiente del agua, por lo que ha señalado que "hay que voltear a ver nuevamente al gas no convencional con ojos de soberanía".

México busca reducir su dependencia del gas de Estados Unidos

Actualmente, México importa alrededor del 75% del gas natural que consume, principalmente desde Estados Unidos. La estrategia del Gobierno federal busca fortalecer la producción nacional para disminuir esa dependencia.

Pemex produce actualmente un promedio de 4 mil 869 millones de pies cúbicos diarios de gas y 1,658 millones de barriles diarios de petróleo y condensados, cifras que el Gobierno considera insuficientes para garantizar la seguridad energética del país.

Una fuente vinculada a la industria petrolera afirmó que "sí lo van a hacer, porque no hay de otra, lo tienen hacer" para elevar la producción nacional, mientras que otra calificó como "alarmantes" las cifras oficiales sobre la dependencia mexicana del suministro estadounidense.

Ni la Presidencia de la República ni Pemex respondieron a las solicitudes de comentarios realizadas por Reuters sobre la información proporcionada por las fuentes.

Pemex ya ha realizado pruebas con fracturación hidráulica

Aunque el desarrollo comercial del fracking en México ha sido limitado, la técnica no es completamente nueva para la empresa estatal.

Datos de Pemex muestran que se han perforado 25 pozos exploratorios en las cuencas Sabinas-Burro Picachos, Burgos y Tampico-Misantla, localizadas en Coahuila, Tamaulipas y Veracruz. Además, la petrolera ha utilizado fracturación hidráulica en el proyecto Chicontepec.

En su estrategia de desarrollo con horizonte a 2035, Pemex incluyó por primera vez la incorporación de producción proveniente de yacimientos no convencionales, clasificados como de "geología compleja".

El plan prevé una participación moderada entre 2026 y 2028, pero estima "volúmenes significativos" a partir de 2029. Según ese escenario, hacia 2030 podrían acumularse 197 millones de barriles de petróleo y 303 mil millones de pies cúbicos de gas, dentro de un potencial estimado de 64 mil millones de barriles de petróleo crudo equivalente.

Coahuila y Tamaulipas, las opciones que analiza el Gobierno

De acuerdo con Reuters, una de las zonas con mayor interés se ubica en la plataforma Burro-Picachos, en Coahuila, muy cerca de la frontera con Estados Unidos y colindante con la formación Eagle Ford, considerada uno de los principales productores de petróleo y gas de lutitas del mundo.

En junio, Eagle Ford produjo alrededor de 4 mil 300 millones de pies cúbicos diarios de gas, un volumen comparable con toda la producción gasífera de Pemex en México.

Las fuentes señalaron que la cercanía con esa región, el elevado potencial energético y la baja densidad poblacional convierten a esa zona en una candidata atractiva para un proyecto piloto.

Sin embargo, el principal desafío sería la disponibilidad de agua. Dos de las personas consultadas indicaron que la propuesta contempla utilizar pozos profundos de agua salobre, evitando afectar las fuentes superficiales destinadas al consumo humano.

Tamaulipas ofrece infraestructura

La otra alternativa que estudia el Gobierno federal es la región de Burgos, en Tamaulipas, donde Pemex mantiene operaciones desde hace años y existe una mayor aceptación social de la actividad petrolera.

No obstante, el principal obstáculo identificado por las fuentes es la presencia del crimen organizado.

Aunque las operaciones convencionales han continuado pese a los problemas de seguridad, la explotación intensiva de hidrocarburos no convencionales requeriría cientos de pozos funcionando de manera permanente, por lo que cualquier interrupción tendría importantes repercusiones económicas.

Una de las fuentes resumió ese reto al señalar que "una vez que inicia no se puede parar", debido a que los pozos de fracking presentan una rápida declinación en su producción y exigen inversiones constantes para mantener su rendimiento.