Aprueban reforma de la reforma judicial

Con 29 votos a favor del bloque oficialista y 11 en contra de la oposición, se aprobó en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados el dictamen de la reforma a la reforma judicial.

Este es el único proyecto de decreto que este martes se votará en lo general en el pleno de San Lázaro. Así lo adelantó esta mañana el jefe de la bancada de Morena, Ricardo Monreal Ávila.

La discusión y votación en lo particular se retomará en la sesión de mañana, cuando también saldrán adelante los dictámenes relacionados con la nulidad de elecciones por injerencia extranjera; las modificaciones en la ley secundaria de medios de impugnación, y la relacionada con la integridad de candidaturas.

Respecto a la reforma de la reforma judicial, se anunció que se presentarán reservas del PAN y del PT, particularmente relacionadas con los derechos laborales

Debido a que muchas indemnizaciones de jueces y magistrados del pasado Poder Judicial siguen en el aire, en la discusión de la reforma de la reforma en la Comisión de Puntos Constitucionales las diputadas Margarita Zavala (PAN) y Olga Sánchez Cordero anunciaron que en el pleno presentarán reservas a favor de los derechos laborales ahora incumplidos.