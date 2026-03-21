Beatriz Mojica impulsa cambio fiscal para productores de mezcal en Guerrero 

A través de una iniciativa de ley, la senadora de Morena, Beatriz Mojica, impulsará un cambio fiscal que ayude a los productores de mezcal artesanal en Guerrero a formalizar su producción y disminuir las desventajas frente a bebidas importadas como el vodka, el whisky e incluso la cerveza mexicana.

Destacó que Guerrero es el segundo lugar de producción de mezcal nacional; sin embargo, falta avanzar en la regulación de las fábricas pequeñas, de las cuales dependen 20 mil familias de comunidades rurales.

Entrevistada por Grupo Imagen, la legisladora indicó que uno de los principales obstáculos para los productores es el alto costo de los procesos de certificación y formalización, lo que provoca que muchas familias opten por vender su producto a granel en lugar de integrarse al mercado formal.

“Impulsamos desde el Senado un cambio en la ley sobre el régimen de impuestos para pasar de un modelo de valor a cantidad. Que se cobre por la cantidad de alcohol y no por el grado de alcohol. Es una visión más internacional y una recomendación al Estado mexicano que ayudaría a recaudar más de 20 mil millones de pesos”, expuso.

Las familias productoras utilizan el agave cupreata o maguey papalote, endémico de Guerrero y Oaxaca, silvestre, que tarda entre cinco y siete años en poder cortarse. De hecho, la producción de mezcal ha contribuido a la reconversión productiva en regiones de La Sierra y La Montaña de Guerrero.

Mojica Morga expuso que el actual esquema fiscal genera una desventaja para las bebidas tradicionales mexicanas.

“Estamos hablando de cosas concretas. Por decir algo: dos cervezas equivalen a un caballito de mezcal, pero dos cervezas pagan 9 por ciento de impuestos (IEPS) y el caballito de mezcal paga 45 por ciento. Eso afecta a las familias que no pueden sostener esos costos”.

“Este cambio en el régimen de cobro de impuestos ayudaría a estas familias y su competitividad en el mercado nacional e internacional, y facilitaría su formalización. Dados los altos cobros en los impuestos, muchas familias están al margen de la informalidad, venden a granel y no entran a la etapa de agroindustria ni llegan a los restaurantes para comercializarse mejor”, reconoció la legisladora.

En cambio, dijo, los destilados extranjeros pagan menos IEPS, lo que los hace más competitivos en el mercado nacional.

Guerrero y su desarrollo

La senadora Beatriz Mojica resaltó el desarrollo turístico y económico que ha alcanzado Guerrero, reflejado en la alta ocupación durante el pasado fin de semana largo en destinos como Acapulco, Zihuatanejo y Taxco, pero también en otras rutas como Chilpancingo, Tixtla y la Costa Grande.

“Guerrero tiene muchas oportunidades y fortalecer la economía es uno de los grandes retos. Los programas sociales ayudan a mejorar el ingreso de las personas. Ahora se debe trabajar en mejorar las infraestructuras, que tienen impacto directo en el combate a la pobreza.

“La mejor seguridad es la que se logra atendiendo las causas: fortalecer económicamente, mantener a los jóvenes en las escuelas y apoyar la investigación y el acompañamiento de la Guardia Nacional”, refirió.