​Jalisco logra una reducción del 50% en homicidios, reconoce García Harfuch

El gobierno de Jalisco, a cargo de Pablo Lemus, ha logrado una reducción en la comisión de homicidios dolosos, a partir de la coordinación entre autoridades estatales y federales, reconoció el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

Durante su participación en la Conferencia del Pueblo, en Palacio Nacional, es responsable de las políticas de Seguridad Pública, destacó que la mejora es resultado de la estrategia sostenida en contra del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), agrupación a la que calificó como la mayor generadora de violencia en el estado y en otras entidades del país.

García Harfuch indicó que, de diciembre del año pasado a la fecha, se han realizado golpes estratégicos destacados en contra de esa agrupación, entre la que destaca el abatimiento de su líder, Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, ocurrido el pasado 22 de febrero, por parte de elementos de la Guardia Nacional.

También, agregó García Harfuch, se deben considerar la detención de Armando Gómez Núñez, alias Delta 1 o Máximo, señalado como jefe de una facción del grupo criminal identificado como “Los Deltas”, del CJNG, realizada el 30 de octubre de 2024.

La otra detención relevante en contra de un integrante de ese grupo delictivo fue la de Audias Flores Silva, alias El Jardinero, realizada el 27 de abril del presente año, por parte de elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Marina), en el estado de Nayarit.

García Harfuch también destacó la detención del exalcalde Tequila, Jalisco, Diego Rivera, el pasado 5 de febrero, junto con tres integrantes de su gabinete, vinculados a los delitos de extorsión, delincuencia organizada y secuestro agravado.