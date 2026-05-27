S&P sube calificación crediticia de Hidalgo a ‘mxAA-’; es la más alta para el estado en 26 años 

La agencia calificadora S&P National Ratings elevó la calificación crediticia del Estado de Hidalgo a ‘mxAA-’, con perspectiva estable, lo que representa la nota más alta otorgada por esta firma a la entidad en los últimos 26 años.

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda estatal, la decisión fue publicada el 25 de mayo en la página oficial de la calificadora y en la Bolsa Mexicana de Valores. La mejora responde al fortalecimiento fiscal de Hidalgo, derivado de una mayor eficiencia recaudatoria y un manejo adecuado del gasto público, aun en un contexto de mayor inversión en infraestructura.

S&P destacó el crecimiento sostenido de los ingresos propios, particularmente en la recaudación del Impuesto Sobre Nómina, que registró un incremento de 32 por ciento en los últimos tres años.

La calificadora también reconoció la política financiera del gobierno estatal, encabezado por Julio Menchaca Salazar, enfocada en controlar el gasto operativo para destinar mayores recursos a obra pública. En ese contexto, Hidalgo se ha consolidado como un polo logístico e industrial, impulsado por inversiones en el corredor AIFA-Pachuca y en el Parque Industrial PLATAH.

Según el boletín, en los últimos tres años la entidad creció 2.45 por ciento, por encima del promedio nacional de 1.6 por ciento, lo que refuerza el dinamismo económico del estado.

La titular de la Secretaría de Hacienda, Esther Ramírez Vargas, destacó que durante la actual administración Hidalgo ha logrado dos incrementos en la calificación otorgada por S&P National Ratings. Con esta mejora, la entidad se ubica dentro del nivel superior de calificaciones ‘AA’ y entre los estados mejor evaluados del país.