Beneficia ISSSTE Morelos a 25 pacientes con jornada de prótesis de rodilla

● El Hospital General del ISSSTE en Morelos, reabierto en noviembre de 2025, benefició a 25 derechohabientes —17 mujeres y ocho hombres de entre 60 y 80 años— con diagnóstico de gonartrosis, durante la jornada quirúrgica realizada del 18 al 21 de mayo

● Participaron seis médicos especialistas en traumatología y ortopedia, cuatro de ellos de reciente incorporación; ocho anestesiólogos, así como ocho enfermeras quirúrgicas, cinco circulantes y cuatro de recuperación

El Hospital General (HG) “Dr. Carlos Calero Elorduy”, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Morelos, encabezado por el director general Martí Batres Guadarrama, realizó la primera jornada quirúrgica de prótesis de rodilla, en beneficio de 25 pacientes de la región.

Excélsior / ISSSTE

Del 18 al 21 de mayo, especialistas llevaron a cabo la colocación de prótesis de rodilla a 17 mujeres y ocho hombres originarios de los municipios de Cuernavaca y Cuautla, de entre 60 y 80 años, quienes presentaban diagnóstico de gonartrosis, también conocida como artrosis de rodilla, enfermedad degenerativa que provoca desgaste del cartílago.

En la jornada, coordinada por la Dirección Médica del ISSSTE, a cargo de Gustavo Reyes Terán, participaron seis médicos especialistas en traumatología y ortopedia, cuatro de ellos de reciente incorporación; ocho anestesiólogos, así como ocho enfermeras quirúrgicas, cinco circulantes y cuatro de recuperación. En total, intervinieron 31 profesionales de los turnos matutino, vespertino y nocturno adscritos al hospital, quienes dieron acompañamiento integral a cada paciente. Actualmente, todas las personas intervenidas fueron dadas de alta en óptimas condiciones de salud.

Excélsior / ISSSTE

Al respecto, el director del Hospital General, Edmundo González Vargas, afirmó que estas jornadas son posibles gracias al respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y del director general del ISSSTE, Martí Batres. Asimismo, señaló que, a más de 170 días de la reapertura de la unidad hospitalaria, ya se registran resultados contundentes en materia de salud, en beneficio de las y los derechohabientes.

“Genera gran satisfacción y entusiasmo lograr estas jornadas quirúrgicas para el beneficio de nuestros derechohabientes. Los compañeros están fortaleciendo la atención de especialidad con calidad y calidez que nos caracteriza en el ISSSTE”, aseguró.

Excélsior / ISSSTE

La reapertura del HG “Dr. Carlos Calero Elorduy” es una muestra del avance en el compromiso de fortalecer la infraestructura médica y facilitar el acceso a servicios de salud de calidad para derechohabientes del ISSSTE, como parte del trabajo realizado en el Segundo Piso de la Cuarta Transformación en materia de salud pública.