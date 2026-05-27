Homicidios dolosos bajaron 49% a nivel nacional: García Harfuch

Los homicidios dolosos en el país disminuyeron 49% a nivel nacional desde septiembre de 2024 y hasta mayo de 2026, informó el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, quien agregó que junto con los delitos de alto impacto presentan una tendencia a la baja “sin precedentes”.

El funcionario destacó que esos resultados, en lo que va de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se deben a tres factores fundamentales de la estrategia de seguridad puesta en marcha:

Consolidación de la Guardia Nacional

García Harfuch destacó que este es uno de los pilares fundamentales de la estrategia nacional de seguridad, con lo que se han instalado más de 600 cuarteles en el país y elementos de esta corporación apoyan activamente en las 32 entidades del país.

Fortalecimiento de capacidades de inteligencia e investigación

El secretario de Seguridad destacó que en este rubro se aumentó el estado de fuerza en 30% en año y medio.

Reforzamiento en la Subsecretaría de Investigación de la SSC

Suman más de 54 mil detenidos

El secretario de Seguridad reportó que en lo que va de la administración de Sheinbaum han sido detenidas en total 54 mil 297 personas por delitos de alto impacto y agregó que en febrero, agosto enero de 2026 se han transferido a Estados Unidos 92 objetivos prioritarios como parte del fortalecimiento del Estado de Derecho y la coordinación estratégica, “siempre con respeto a la soberanía nacional”.

Además, durante este mismo periodo se han desmantelado 2 mil 400 laboratorios para la fabricación de drogas sintéticas y se han asegurado más de 400 toneladas de droga.