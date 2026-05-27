Rocha Moya no cuenta con ficha roja de Interpol

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El gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, no cuenta con “Notificación Roja” emitida por la Organización de Policía Internacional Interpol, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

A través de una tarjeta informativa, la dependencia a cargo de Omar García Harfuch, indicó que se realizaron las consultas correspondientes con instancias nacionales e internacionales para confirmar que no existe dicha notificación.

“La SSPC informa que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, no cuenta con Notificación Roja emitida por la Interpol.

“Luego de realizar las consultas correspondientes con las instancias nacionales e internacionales competentes, se confirmó que no existe ninguna notificación en su contra”, explicó la dependencia.

Rocha Moya cuenta con una orden de captura con fines de extradición, junto con otros nueve ex funcionarios de su gobierno y otras autoridades de la entidad, girada por el gobierno de Estados Unidos, por su presunto vínculo con el Cartel de Sinaloa.

Derivado de esa petición, la Fiscalía General de la República (FGR), a cargo de Ernestina Godoy, abrió una carpeta de investigación, motivo por el que, el martes, acudió a la oficina de ese órgano autónomo en la ciudad de Culiacán, para rendir su declaración.