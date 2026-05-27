Se opera diario para garantizar seguridad: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que en materia de seguridad su gabinete trabaja de forma coordinada, operando a diario los programas de prevención del delito, de inteligencia y combate en el campo contra grupos de la delincuencia.

En la rueda de prensa matutina el gabinete de seguridad presentó las cifras preliminares de mayo, y la titular del Ejecutivo reconoció que todas las corporaciones de seguridad están trabajando al límite de sus capacidades para brindar seguridad a la población del país.

“La reducción del 49 por ciento de los homicidios tiene que ver con un trabajo permanente, riguroso, profesional, honesto del gabinete de seguridad en coordinación con otras instituciones y también con los estados.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que no cesarán hasta pacificar al país. Cuartoscuro

“El trabajo que se ha hecho en año medio desde que entramos pues ha dado un resultado muy importante que muestra cómo se hizo, no solamente el número frío ahí 49 por ciento menos homicidios dolosos (dato preliminar). No. Es un trabajo diario, cotidiano, permanente. Nos reunimos a las seis de la mañana, definimos estrategias, coordinamos, invitamos a gobernadores, invitamos a presidentes municipales para poder atender y se está operando, operando, operando, operando, operando todos los días”, explicó Sheinbaum.

Con datos aún preliminares, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, afirmó que se ha logrado una reducción de hasta 49 por ciento en homicidios dolosos de septiembre de 2024 a mayo de 2026, con un registro de 44.3 casos por día.

Detalló que a la fecha han sido detenidas 54 mil 297 personas por la comisión de delitos, se han desmantelado 2 mil 382 laboratorios clandestinos donde se producían drogas, han sido aseguradas 402 toneladas de drogas, y se han decomisado 28 mil 739 armas de fuego.

Eso se ha logrado, dijo Sheinbaum, incluso poniendo en riesgo su propia vida.

“Hay estado mexicano y hay instituciones del Estado mexicano que coordinan hombres valientes. El secretario de seguridad, que personalmente vivió un atentado de la delincuencia organizada y decidió dedicar su vida a la protección del pueblo de México.

“El general secretario que diariamente coordina operaciones en coordinación con el gabinete y que recientemente en la detención de uno de los delincuentes en Jalisco, perdió más de 30 hombres y mujeres; y el almirante secretario, un hombre valiente, honesto que todos los días evita que lleguen drogas por mar a Estados Unidos y tiene actividades también para la seguridad del país”, puntualizó la titular del Ejecutivo.

La presidenta insistió en que su administración buscará seguir con la estrategia para reducir la inseguridad en el país pese a las dificultades que implica ese esfuerzo.

“Nosotros lo que nos interesa es la construcción de la paz en México, es decir, disminuir los delitos y eso se hace con atención a las causas y con cero impunidad”, insistió Sheinbaum.

En la rueda de prensa se informó, además, que hay mil 422 sujetos en la Lista de Personas Bloqueadas por su presunta relación con la delincuencia organizada.

Acudieron al informe del gabinete de seguridad, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; el comandante de la Guardia Nacional, Guillermo Briseño; y la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, Marcela Figueroa.