Redes criminales multiplican ganancias con IA; se disparan fraudes cibernéticos

Hoy, la inteligencia artificial (IA) no sólo potencializa resultados en diversos sectores, sino que se ha convertido en el cimiento para consolidar redes mundiales de fraude, capaces de vaciar cuentas bancarias en segundos, suplantar identidades y robar datos sensibles, arrojando “ganancias exorbitantes”. Todo hecho por un chatbot, al mismo tiempo, en distintos países.

Esta “industria criminal” se volvió atractiva para otros grupos delictivos. “La tecnología ha creado nuevas oportunidades para que los estafadores formen grupos delictivos organizados a partir de una red global de potenciales cómplices”, advierte la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés).

Algunos de estos grupos existen exclusivamente para cometer fraude; sin embargo, muchos otros, involucrados en otros tipos de delitos, como el narcotráfico o la trata de personas, diversifican sus actividades hacia el fraude”, alerta.

Pero esta situación nos está rebasando, afirma Laura Coronado, académica y experta en Cultura Digital. El problema es que el delincuente encontró el paraíso en nuestros dispositivos.

Laura Coronado, experta en cultura digital. Tomado de @soylaucoronado

“El crimen organizado está migrando a actividades digitales porque estamos frente a un campo poco regulado, con gran desconocimiento tanto de autoridades como de la población en general”, explica.

Ese desconocimiento es el que permite que “sea más fácil que caigamos en fraudes y seamos pocos los que denunciemos”, puntualiza.

Ya quedaron atrás los correos con faltas de ortografía. Ahora, la inteligencia artificial hace el trabajo sucio con una precisión quirúrgica. El informe de UNODC señala que la “IA generativa, capaz de producir videos, imágenes y audio deepfake, junto con los chatbots de IA, han facilitado más que nunca la suplantación de identidad”.

En una red criminal que trasciende fronteras ya no sólo te escriben, te llaman con la voz de un familiar o te mandan un video de un “experto” financiero. En el sudeste asiático, por ejemplo, ya usan “chatbots multilingües que se encargan de redactar, traducir y adaptar las conversaciones”, permitiendo que un solo estafador engañe a decenas de personas al mismo tiempo, puntualiza el reporte de UNODC.

Ilustración: Erick Retana

Sobre esto, Laura Coronado lanza una advertencia que deberíamos tatuarnos: “Como ciudadanos tenemos que estar muy alertas y tener muy en mente que ‘todo lo que sucede en el ciberespacio es falso, salvo prueba en contrario”. La IA permite que los delincuentes conozcan nuestras debilidades. Coronado señala que “generalmente buscan a gente joven que está ansiosa por conseguir su primer empleo o personas con algún tipo de urgencia económica”. A través de la IA, suplantan call centers y páginas oficiales para que no dudes ni un segundo en soltar tus datos.

Un negocio de miles de millones a criminales

El alcance de estas redes criminales se refleja en las cifras. Las víctimas de fraude cibernético perdieron 16 mil millones de dólares en Estados Unidos en 2024, hasta 37 mil millones en el este y sureste de Asia en 2023, y 4.2 mil millones en la Unión Europea, en 2024. Dicho delito —refiere UNODC— representó 85% de las notificaciones rojas de Interpol entre 2022 y 2023.

En Latinoamérica, México concentra 47% de los ataques cibernéticos, de acuerdo con The Competitive Intelligence Unit. Y según un reporte de McAfee, los fraudes por URL crecieron 10% sólo en julio pasado, incluidos los que llevan a sitios de eCommerce falsos.

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Entre enero y junio de 2025, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) recibió 37 mil 582 denuncias relacionadas con fraudes electrónicos.

Otro dato alarmante es que estos grupos ya no sólo roban dinero; están diversificando sus “negocios”. La UNODC reporta que muchos grupos dedicados al narcotráfico o la trata de personas ahora entran al fraude por las “ganancias exorbitantes” que ofrece.

Incluso existe el modelo de “ciberdelincuencia como servicio”, donde un grupo criminal simplemente paga a especialistas en phishing o lavado de dinero para ejecutar el golpe.

Criminales se aprovechan de la urgencia de las víctimas

¿Por qué seguimos cayendo? Porque juegan con nuestra mente. Laura Coronado es enfática en un punto: “Nada es urgente en internet”. Si te dicen que tu dinero está en riesgo o que la oferta se acaba en cinco minutos, es porque “ante la premura dejarás escapar señales de una actividad poco clara o ilícita”.

La UNODC identifica tres tipos comunes de estos engaños organizados que están destruyendo patrimonios: fraude de inversión, en el que te prometen oro y moro en criptomonedas o esquemas piramidales; fraude laboral, que incluye ofertas de empleo ficticias donde terminas pagando por “capacitaciones” o, peor aún, siendo víctima de trata, y fraude romántico, en el que estafadores que crean una relación íntima contigo en línea sólo para manipularte y pedirte dinero.

Recomendaciones de experta. Excélsior

Ante este panorama, Coronado nos recuerda que “ninguna institución financiera va a estar al pendiente de tu saldo, y las instancias gubernamentales no te van a avisar de multas o adeudos con descuentos fabulosos”.

La solución no es desconectarse, sino educarse. “El mayor desafío es la alfabetización digital para autoridades y población en general”, dice Laura. “En la medida en que conozcamos mejor cómo funcionan nuestras aplicaciones, tendremos mayor confianza y entornos seguros”.

La tecnología seguirá avanzando y los delincuentes con ella. La UNODC ya está trabajando en convenciones internacionales para combatir la ciberdelincuencia y ayudando a países como Costa Rica a rastrear criptomonedas para desmantelar bandas. Pero mientras las leyes alcanzan a la tecnología, la mejor defensa es uno mismo.

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