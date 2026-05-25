Senadora de Morena omite declarar residencia

Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad (MCCI) señala que Mariela Gutiérrez Escalante, senadora de Morena, es propietaria de una casa con un valor comercial estimado de 36.5 millones de pesos que no ha sido reportada en sus declaraciones patrimoniales.

MCCI publicó que documentos del Instituto de la Función Registral del Estado de México revelan que la legisladora adquirió el 2 de diciembre de 2002 el predio donde construyó la casa.

Sin embargo, en sus dos declaraciones patrimoniales, de 2024 y 2025, entregadas a la Cámara de Senadores, la legisladora morenista indicó que no tiene propiedades; tampoco vehículos, inversiones, préstamos ni adeudos.

Únicamente reporta su ingreso como funcionaria por 1 millón 27 mil pesos netos al año en 2024 y 517 mil en 2025.

El primer informe fue entregado el 25 de octubre de 2024, casi dos meses después de asumir como senadora de Morena (1 de septiembre de ese año) y el segundo lo entregó el 30 de mayo de 2025.

“Sus declaraciones patrimoniales como presidenta municipal de Tecámac entre 2018 y 2024 no son públicas, pues la información no se encuentra disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia —ahora operada por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de la Federación tras la extinción del INAI— ni en el sitio del municipio”, indica MCCI.

La propiedad de la que Gutiérrez Escalante es dueña se encuentra en el municipio de Tecámac, Estado de México, localidad de la que fue presidenta municipal de 2018 a 2021 y donde fue reelecta para un segundo mandato de 2021 a 2024.

Antes de eso, la hoy senadora había sido directora de Desarrollo Social en el mismo municipio durante la presidencia del panista Félix Ismael Germán Olivares en el 2000. Después, compitió sin éxito en tres ocasiones para ser presidenta municipal de Tecámac como candidata del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en 2003, 2009 y 2012.

“Tecámac es uno de los ocho municipios colindantes con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). La población del municipio en 2010 era de 364 mil habitantes y se estima que llegará a 700 mil en 2030, un crecimiento de 92%, casi el cuádruple que el estimado en el resto del país”, señala MCCI.

De acuerdo con la publicación de MCCI, los registros oficiales, la política morenista compró el inmueble ubicado en la colonia Ozumbilla —una localidad histórica de Tecámac asociada al pueblo originario de Santa María Ozumbilla— cuando era un terreno por 220 mil pesos. Pero hoy ese espacio alberga múltiples construcciones de lujo que, de acuerdo con especialistas en el sector inmobiliario consultados por MCCI, tendrían un valor comercial de cuando menos 36.5 millones de pesos.

Lo anterior sin tomar en cuenta los materiales ni los bienes muebles de las diversas construcciones que ocupan el espacio de 4 mil 417 metros cuadrados de la propiedad, equivalentes a cuatro albercas olímpicas o 12 canchas de básquetbol.

“La lujosa propiedad de la senadora contrasta con otras viviendas de la zona. El área ocupa más de la mitad de la manzana en la que se encuentra y dentro están construidas dos casas: una blanca (con mayor extensión) y otra de fachada gris”, se indicó en la publicación de MCCI difundida el 21 de mayo.

En imágenes aéreas de la propiedad principal se observan jardines perimetrales que rodean la construcción moderna con techos de cristal y aluminio para cubrir del sol antes de acceder.

Un jardín junto a la casa tiene dos esculturas rojas sobre el pasto y un espejo de agua con otra escultura tipo tótem acompaña un camino que dirige a una de las entradas a la construcción principal.

En la extensión del concreto en el piso pueden estacionarse más de 20 vehículos fácilmente. Desde las calles que rodean la cuadra es imposible saber qué se esconde detrás de una larga barda y puertas discretas.

Antes de incursionar en la política Mariela Gutiérrez tenía una trayectoria como empresaria. En su perfil del Sistema de Información Legislativa se menciona que en 2001 era dueña de 25 salas de cine en varios municipios del EdoMex e Hidalgo y que también tenía negocios en el rubro del transporte federal de carga.

En el histórico de fotos satelitales de Google se aprecia cómo la propiedad de Mariela Gutiérrez pasó de ser un árido terreno a contener dos casas de lujo.

De acuerdo con los documentos registrales, la compraventa se concretó en diciembre de 2002. Mariela adquirió el terreno con una persona de nombre José Velázquez Gutiérrez.

En marzo de 2015, después de haber sido tres veces candidata del PRD a la alcaldía de Tecámac y antes de incorporarse públicamente a Morena como candidata municipal en 2018, Mariela Gutiérrez intentó transmitir la propiedad del inmueble de Ozumbilla a su hermano Jesús Gutiérrez Escalante.

En los datos registrales se inscribió un aviso preventivo el 5 de marzo de ese año sobre una posible “dación en pago” a favor de Jesús Gutiérrez Escalante.

“Esta figura legal implica que una persona entrega voluntariamente un bien para extinguir una deuda u obligación; es decir, no es una compraventa típica. Sin embargo, el aviso para formalizarla tenía una vigencia legal de 60 días y quedó sin efecto el 26 de abril de 2015, por lo que la transmisión de la propiedad no se consumó”, agregó la publicación de MCCI.